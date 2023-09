VACANZE DI SETTEMBRE, SCELTA PER 11 MILIONI

CODACONS: SEMPRE ATTIVO IL NOSTRO SPORTELLO S.O.S. VIAGGI & TURISMO.

Cremona: Vacanze a settembre, la scelta di oltre undici milioni di italiani. Ancora al mare, come pure nelle città d’arte e in montagna, spesso per viaggi brevi (in oltre il 60% dei casi sono uno o due pernottamenti fuori casa). Per chi può, l’estate continua a settembre e secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio-Swg saranno 11,5 milioni gli italiani che hanno scelto l’ultima parte dell’estate per partire, in viaggio per una o due volte durante il mese. I viaggi di sette giorni o più saranno solo il 18%, mentre quelli di uno o due pernottamenti al massimo ammonteranno a oltre il 60%. Settembre, insomma, rimane una scelta fortemente voluta dai vacanzieri e non un ripiego. Un italiano su tre lo ha definito, infatti, “il mese migliore” per visitare la destinazione prescelta e uno su quattro ha dichiarato di preferirlo perché è un mese ricco di spettacoli, eventi culturali e iniziative.

Codacons: “Settembre è anche un periodo che permette di abbattere molti costi, perché calano drasticamente i prezzi di voli e strutture ricettive come ha evidenziato una recente indagine, che fra l’altro rileva differenze di prezzo consistenti, che possono arrivare a un risparmio del 70% rispetto alle tariffe di agosto. E’ sempre a disposizione il nostro Sportello S.O.S. Viaggi & Turismo. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

