Addio ad Alex Zanardi: il campione che trasformò il dolore in forza

Alex Zanardi si è spento il 1° maggio, lasciando un dolore profondo nel cuore di chi lo ha seguito, ammirato e amato. La sua vita è stata molto più di una straordinaria carriera sportiva: è stata una testimonianza di forza, coraggio e immensa umanità.

Dopo i successi nel mondo dei motori, la tragedia dell’incidente del 2001 avrebbe potuto spezzare tutto. Invece Zanardi riuscì a trasformare la sofferenza in una nuova sfida, tornando a emozionare il mondo con i suoi trionfi nel paraciclismo paralimpico. Ogni sua vittoria raccontava qualcosa di più grande dello sport: la capacità di rialzarsi anche quando la vita sembra toglierti tutto.

Negli ultimi anni aveva combattuto con discrezione e dignità le conseguenze del grave incidente del 2020. Oggi resta il ricordo di un uomo che non ha mai smesso di lottare e di sorridere. Un esempio raro, capace di insegnare che la vera forza non è non cadere mai, ma trovare il coraggio di ripartire, ogni volta.