Lo smartphone non è più un telefono: per molti italiani è un rifugio emotivo

Per gli italiani lo smartphone non è più soltanto un oggetto tecnologico. È un archivio di ricordi, una presenza costante nella quotidianità e, per molti, persino una forma di conforto nei momenti più difficili. A raccontarlo è una ricerca realizzata da SWG per Swappie, azienda specializzata nella vendita di dispositivi Apple ricondizionati, che fotografa un rapporto sempre più personale e affettivo con il cellulare.

Secondo l’indagine, il telefono è ormai percepito come qualcosa che va oltre la semplice funzionalità. Il 70% degli italiani lo considera un alleato contro la noia, utile per intrattenersi, informarsi o semplicemente staccare la mente. Ma c’è un dato che colpisce ancora di più: oltre una persona su due, il 56% degli intervistati, afferma di utilizzarlo anche come supporto per affrontare momenti di solitudine.

La relazione con lo smartphone emerge anche da piccoli gesti quotidiani che raccontano un’abitudine ormai radicata. Il 71% degli italiani porta il telefono da una stanza all’altra della casa, il 45% lo pulisce prima di appoggiarlo e più di un terzo prova una sensazione di sicurezza semplicemente sapendo di averlo vicino.

Il dispositivo è diventato anche uno scrigno di memoria personale. Quasi un italiano su due collega esperienze importanti della propria vita, come viaggi, relazioni sentimentali o cambiamenti personali, al telefono utilizzato in quel preciso periodo. Un legame che appare ancora più forte tra i giovani adulti, per i quali lo smartphone rappresenta una sorta di diario digitale in cui conservare immagini, conversazioni e frammenti di identità.

Separarsi dal vecchio telefono, infatti, non è sempre semplice. Solo due italiani su cinque dichiarano di cambiare dispositivo senza particolari difficoltà. Per altri il passaggio porta con sé emozioni contrastanti: c’è chi teme di perdere qualcosa di importante, chi vive il cambio con nostalgia e chi lo interpreta come il simbolo di una nuova fase della propria vita.

Forse anche per questo quasi otto italiani su dieci tengono ancora vecchi smartphone chiusi nei cassetti di casa. Dietro questa scelta non ci sono soltanto motivi pratici o legati alla privacy dei dati, ma spesso anche un attaccamento emotivo difficile da ignorare. Quasi la metà degli intervistati ammette persino di sentirsi a disagio all’idea che il proprio vecchio telefono finisca nelle mani di qualcun altro.

Accanto all’aspetto sentimentale resta però aperta la questione ambientale. La maggioranza degli italiani riconosce l’importanza di comportamenti più responsabili nello smaltimento dei rifiuti elettronici, ma solo una minoranza dichiara di affrontare davvero il problema in modo concreto. Un tema che continua a crescere insieme alla quantità di dispositivi accumulati nelle case, sospesi tra memoria personale e impatto ambientale.