Dolomiti Fantasy torna a Borgo Valbelluna: due giorni tra cosplay, fumetti, videogiochi e grandi ospiti

Torna il 30 e 31 maggio a Borgo Valbelluna, nel Bellunese, la settima edizione di Dolomiti Fantasy, evento dedicato al mondo fantasy, nerd e pop. La manifestazione, organizzata dall’associazione Castle of Fantasy in collaborazione con Pro Loco Trichiana e Comune di Borgo Valbelluna, si svolgerà al Parco Lotto di Trichiana e sarà anticipata venerdì 29 maggio da una serata speciale con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri.

Il festival proporrà due giornate ricche di attività tra fumetti, cosplay, giochi di ruolo, videogiochi, spettacoli dal vivo, arte e musica, con cinque aree espositive aperte dalle 9.30 alle 19.00. Previsti spazi dedicati a giochi da tavolo e di ruolo, retrogaming, fumetti, opere artistiche, mattoncini creativi e mostra mercato, oltre ad attività per famiglie e bambini.

Ad aprire il programma sarà venerdì 29 maggio l’“Anteprima Stellare” con Luca Perri. Alle 20.45 il divulgatore porterà sul palco lo spettacolo “Il ritorno del nerd. La folle scienza del Signore degli Anelli”, un viaggio tra fantasia e divulgazione scientifica ispirato all’universo creato da Tolkien. In programma anche un incontro con il pubblico e, in tarda serata, una passeggiata notturna dedicata all’osservazione del cielo e al dialogo sul cosmo.

Sabato 30 maggio spazio al fumetto, all’illustrazione e alla musica. Tra gli appuntamenti principali figurano incontri con illustratori e autori, la presentazione del fumetto dedicato a Prezzemolo, storica mascotte di Gardaland, e il debutto del K-Pop Dance Show curato dalla scuola StayK di Bassano del Grappa.

La serata culminerà con il ritorno sul palco di Giorgio Vanni, interprete delle più celebri sigle dei cartoni animati italiani. L’artista porterà dal vivo brani legati a serie amate da più generazioni, tra cui Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan e One Piece.

Domenica 31 maggio sarà invece la giornata dedicata al cosplay, con il Dolomiti Fantasy Cosplay Contest, evento ormai consolidato del festival che richiama concorrenti da tutto il Nord Est. In programma anche una sfilata di abiti steampunk realizzati dagli studenti dell’IIS Segato-Brustolon di Belluno.

Tra gli ospiti più attesi figura Francesco Pannofino, attore e doppiatore noto per essere la voce italiana di interpreti internazionali come George Clooney e Denzel Washington, oltre che del personaggio di Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter. Pannofino salirà sul palco domenica alle 17.30 per un incontro con il pubblico.

La chiusura del festival sarà affidata allo spettacolo WSQK 94.5 FM – Stranger Things Tribute Show, un omaggio musicale alle atmosfere degli anni Ottanta ispirato alla celebre serie televisiva.

Ampio spazio sarà riservato anche all’Art District, dedicato al mondo dell’illustrazione e del fumetto, con la partecipazione di artisti affermati ed emergenti, workshop e incontri pubblici. Non mancheranno aree per videogiochi, tornei, scacchi, giochi di ruolo, attività per bambini, scherma storica, cultura giapponese e laboratori creativi.

Dolomiti Fantasy si conferma così uno degli appuntamenti di riferimento del Nord Est per appassionati di cultura pop, fantasy e intrattenimento dal vivo, con un programma che punta a coinvolgere pubblici di tutte le età.