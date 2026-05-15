Gretchen Rhodes, “Dusted and Done”: il sound della rivincita

“Dusted and Done” di Gretchen Rhodes è una scarica di energia rock-soul che entra subito in circolo. Un brano diretto, grintoso, pieno di carattere, prodotto da Steve Cropper, chitarrista leggendario legato a nomi come The Blues Brothers, Otis Redding e Stax Records.

Qui Gretchen non canta soltanto una storia: la riprende in mano. Il pezzo parla di indipendenza, di forza, di confini da rimettere al loro posto. È una risposta a chi usa soldi, potere o posizione per schiacciare gli altri, una specie di linea tracciata a terra: da qui in poi decido io.

La voce di Gretchen Rhodes è magnetica, ruvida, luminosa. Tiene insieme rabbia, eleganza e voglia di libertà senza mai perdere il groove. Il ritornello ha quella forza che ti resta addosso, mentre la musica spinge con melodie contagiose e un’energia che profuma di palco vero.

“Dusted and Done” funziona perché non cerca di sembrare forte: lo è. Ha il passo di chi ha attraversato qualcosa, ha raccolto i pezzi e poi ha alzato il volume.

Gretchen Rhodes è una figura potente della scena alternative internazionale. Nel suo percorso ha incrociato artisti enormi come Steven Tyler, Mick Fleetwood, George Clinton e Pat Simmons, portando sempre con sé una personalità intensa e riconoscibile.

Questo singolo è per chi ha bisogno di una canzone da mettere quando serve ricordarsi il proprio valore. Si balla, si canta, si stringono i pugni. E alla fine resta quella sensazione bellissima: non sei più dove ti avevano lasciata.