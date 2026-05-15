Martina Di Roma, “Invisible Pathways”: un viaggio elegante tra pop, jazz e sentieri interiori

Martina Di Roma arriva con “Invisible Pathways”, un disco intenso, raffinato e super personale, dove il pop incontra sfumature jazz e il pianoforte diventa una presenza viva, magnetica, quasi cinematografica.

La cantautrice milanese, classe 1997, mette dentro questo progetto quattro anni di vita, trasformandoli in un percorso musicale fatto di fragilità, ansia, buio, cadute e rinascita. Un viaggio emotivo che parte dai momenti più complicati e arriva, piano piano, verso una luce più calma.

Il titolo racconta già molto: quei “sentieri invisibili” che attraversiamo dentro di noi, spesso senza sapere davvero dove ci porteranno. Martina li percorre con una scrittura sincera, diretta, mai costruita, lasciando che ogni brano diventi una piccola tappa di questa corsa interiore.

Tra “Bittersweet”, “Butterfly”, “The Acrobat”, “Blurry” e “Healing”, il disco si muove tra delicatezza e profondità, senza mai perdere eleganza. Tutto suona intimo, ma con un respiro internazionale; sofisticato, ma non distante; emotivo, ma mai pesante.

La forza di “Invisible Pathways” sta proprio qui: racconta i mostri, le paure e gli inciampi senza trasformarli in dramma gratuito. Li attraversa, li guarda, li mette in musica. E alla fine resta una sensazione bella: quella di aver camminato dentro una storia vera.

Un disco per chi ama le canzoni che non urlano, ma arrivano. E quando arrivano, restano.