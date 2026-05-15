.francabandiera, il disco che deve arrivare in bici per esistere davvero: “mezzo minuto di raccoglimento” è già una storia folle (e bellissima)

In un’epoca dove un album compare online in due click e sparisce dalla memoria dopo tre scroll, i .francabandiera hanno deciso di fare esattamente il contrario.

Il loro primo album, “mezzo minuto di raccoglimento”, in uscita il 18 maggio, non arriverà automaticamente sulle piattaforme. No, qui c’è una missione quasi da film indie: il disco potrà uscire solo se l’unica copia fisica del master, impressa su vinile, riuscirà ad arrivare a Roma entro la mezzanotte del 17 maggio.

E il dettaglio che rende tutto ancora più assurdo? A trasportarlo non è un corriere. È Cosmo Ponticella, mix e master engineer del progetto e membro ad honorem della band, partito da Milano… in bicicletta.

Sì, hai letto bene: quasi 600 chilometri di viaggio, una bici, un vinile e una corsa contro il tempo. Nel frattempo, tutto viene raccontato sui social tra dirette Instagram, aggiornamenti e tappe in cui alcune persone fortunate possono persino ascoltare il disco in anteprima. Niente leak, niente pre-save aggressivi, niente spoiler random: qui l’album si conquista strada facendo.

Ed è forse proprio questo il colpo di genio dei .francabandiera: trasformare un’uscita discografica in una vera esperienza. Non solo musica da consumare al volo, ma una storia da seguire.

Dietro questa trovata super cinematografica, però, c’è anche un disco che sembra avere parecchio da dire.

“mezzo minuto di raccoglimento” non è il classico debutto che si mette comodo dentro un solo genere. Dentro ci trovi un po’ di tutto: elettronica, cantautorato storto, sarcasmo, momenti quasi teatrali, malinconia, nevrosi contemporanea e canzoni che sembrano cambiare pelle mentre le ascolti.

La prima traccia, “grazie”, entra senza chiedere permesso e tira una stoccata bella forte alla musica italiana, tra sarcasmo e frustrazione generazionale. Poi arriva “mal di mare”, che trasforma l’ansia e il senso di smarrimento in qualcosa di stranamente ballabile.

Con “faccio schifo” il mood cambia ancora: sembra una confessione tragicomica sulle relazioni e sulle fragilità condivise, mentre “il tuo nome” si muove dentro i ricordi di una storia finita come quei pensieri che tornano alle 2 di notte quando stavi quasi per dimenticare qualcuno.

Poi ci sono pezzi più strani, più dark, più fuori dagli schemi come “timido” e “festa phonk”, dove si passa da caos emotivo, ironia, riferimenti pop e notti troppo lunghe per essere davvero normali.

E quando pensi di aver capito il disco, arriva “nozze d’oro”, la chiusura più cinematografica della tracklist: grande, intensa, quasi rituale.

La sensazione è che i .francabandiera non abbiano nessuna voglia di sembrare “perfetti per l’algoritmo”. Vogliono essere strani il giusto, immediati ma non superficiali, pop senza sembrare costruiti.

Anche il titolo dell’album, “mezzo minuto di raccoglimento”, sembra quasi una provocazione tenera in tempi in cui tutti parlano, postano, commentano… ma si fermano raramente davvero ad ascoltare.

E forse è proprio questa la vera scommessa del trio formato da Fabrizio Casale, Achille Mazzola e Francesco Luigi Onida: ricordarci che la musica può ancora essere un viaggio, non solo un file che compare sul telefono.

Ora resta una domanda: quel vinile riuscirà davvero ad arrivare a Roma in tempo?

Perché questa volta, per ascoltare un disco, bisogna quasi tifare come davanti a una finale.