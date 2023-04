SCENDE VERTIGINOSAMENTE LA CAPACITA’ DI SPESA DELLE FAMIGLIE, IL 27% E’ IN DIFFICOLTA’ PER L’ACQUISTO DI CIBO

CODACONS: SONO NECESSARIE SCELTE POLITICHE FORTI FINALIZZATE A RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI E TERRITORIALI EMERSE NELLE ULTIME INDAGINI.

Crema: Va giù la capacità di spesa degli italiani. Ormai casa, salute, mobilità mettono in crisi i bilanci familiari. Una famiglia su due ha difficoltà a coprire le spese di casa, soprattutto le bollette. La salute mette in crisi i bilanci di oltre quattro famiglie su dieci, soprattutto se si è alle prese con cure dentistiche. Cultura e tempo libero sono diventati un lusso per molte famiglie e anche l’istruzione dei figli, in particolare l’università, mette in difficoltà una famiglia su quattro. Ma il dato che più peggiora in un anno è la difficoltà nell’alimentazione: nel 2022 il 37% delle famiglie ha avuto difficoltà nell’acquisto di cibo (lo scorso anno erano il 24%, più 13%). Sono i numeri, molto preoccupanti, diffusi dalle associazioni in occasione della giornata mondiale dei diritti dei consumatori.

Codacons: “È preoccupante anche la visione degli italiani per il 2023. Gli italiani prevedono infatti un ulteriore peggioramento della situazione e una maggiore difficoltà nel risparmiare. Sono necessari decisi interventi a livello politico per ridurre il gap che la realtà socioeconomica, confortata dai questi dati mette sotto gli occhi di tutti. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.