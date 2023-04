Codacons Pavia su sanzione Garante Privacy per messaggistica via SMS

CODACONS: PROVVEDIMENTO SACROSANTO, ERA DEL TUTTO ASSENTE IL CONSENSO ALLA CONSERVAZIONE DEI MESSAGGI DA PARTE DEI CONSUMATORI.

Pavia: Il Garante privacy ha sanzionato una società di servizi di messaggistica con una multa di 80mila euro per aver conservato illecitamente il contenuto degli sms inviati dai propri clienti (circa 7.250 utenze). Alla società sono state inoltre contestate altre condotte illecite relative in particolare alle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento dei dati di traffico telematico e l’assenza di una base giuridica per effettuare controlli antifrode. l procedimento riguarda la società Commify Italia S.r.l. e il funzionamento della piattaforma Skebby, con la quale è possibile inviare sms tramite un’applicazione web o tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API, Application Programming Interface). Dopo aver ricevuto una segnalazione e un reclamo, e aver fatto accertamenti, il Garante Privacy «ha rilevato che il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) era conservato senza che questi avessero espressamente acconsentito – informa l’Autorità – Tra i contenuti dei messaggi, consistenti per lo più in comunicazioni di servizio inviate dagli utenti della piattaforma (banche, società di assicurazioni, aziende sanitarie) ai propri clienti, c’erano anche password per operare con i servizi bancari (Otp – One time password), credenziali di autenticazione e dati particolari riferiti allo stato di salute o all’appartenenza a un partito politico. Ai contenuti degli sms potevano accedere anche gli incaricati della società.

Codacons: “Sanzione ineccepibile, era del tutto assente il consenso degli utenti alla conservazione dei messaggi. E’ indispensabile che nel settore vengano aumentati i controlli al fine di garantire, attraverso l’irrogazione di adeguate sanzioni nei confronti dei responsabili, una più elevato livello di tutela dei consumatori. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.