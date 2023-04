Codacons Crema su 5 consigli utili sui pagamenti online

CODACONS: ALCUNI SEMPLICI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE E CHE POSSONO ESSERE D’AIUTO NELLO GESTIRE I PAGAMENTI ONLINE.

Crema: I pagamenti online, anche in virtù della loro indubbia comodità, sono oggi sempre più diffusi tra i consumatori. Eppure è indispensabile fare attenzione in quanto i rischi sono dietro l’angolo; occorre, pertanto, seguire alcuni semplici consigli che possono essere d’aiuto al consumatore per evitare che uno strumento di indubbia libertà si trasformi in una fonte di difficoltà.

Codacons: “1. L’opzione di pagamento “buy now, pay later” (BNPL) che tradotto in italiano significa “compra ora, paga dopo” è una formula che consente, al momento dell’acquisto online di suddividere il pagamento in tre rate che vengono pagate mensilmente e senza interessi. Accedere al finanziamento è insomma facile e veloce, perché questo è a breve termine e per importi contenuti, e il consumatore non è soggetto a valutazione del merito creditizio. Ma qui sta anche il principale rischio, che è quello di perdere d’occhio la propria posizione debitoria. Il rischio principale, è quello di perdere il controllo nel monitorare la propria situazione economica a causa di acquisti più compulsivi. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione alle penali che verranno applicate nell’eventuale ritardo nei pagamenti. 2. I dark patterns non sono altro che trucchi di marketing progettati per manipolare e convincere i consumatori a comprare un prodotto. Per fare un esempio, essi possono includere affermazioni come “solo oggi sconto del 50%” o “ne sono rimasti solo due”. Identificare tali modelli può aiutare a non percepire la pressione di acquistare in fretta. In questo caso è meglio prendere tutto il tempo necessario e confrontare sia i prezzi che i prodotti alternativi prima di prendere una decisione di acquisto. 3. Dopo la pandemia assistiamo ad un vero e proprio boom dell’uso del pagamento contactless. Per di più, sempre più consumatori utilizzano i cosiddetti “wallet” o portafogli mobili ovvero app per smartphone che consentono di memorizzare tutte le carte bancarie, oltre ai biglietti di viaggio e altri tipi di documenti in un unico luogo. Si raccomanda, pertanto, di optare per l’autenticazione a due fattori e proteggere il wallet, per esempio con una password aggiuntiva. 4. I negozi online offrono diversi metodi di pagamento, ognuno dei quali ha sia pro che contro. I servizi di pagamento come PayPal garantiscono, nella maggior parte delle volte, protezione all’acquirente anche se, in caso di problemi, la comunicazione potrebbe essere più complicata, poiché è coinvolta un’altra parte. La carta di credito, però, detiene anche un altro vantaggio: se vi è un problema di mancata consegna o frode, per esempio, il pagamento può essere annullato in molti casi grazie alla cosiddetta procedura di chargeback. 5. Fare molta attenzione durante il periodo dei grandi saldi, come quello del Black Friday, per esempio, quando alcuni negozi tendono ad aumentare i prezzi dei prodotti, solo per abbassarli di nuovo e farli passare come sconti. Grazie ad una recente direttiva europea, i consumatori hanno il diritto di conoscere il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti l’applicazione della riduzione. Si consiglia di confrontare i prezzi del prodotto desiderato e di attivare gli avvisi di prezzo, che invieranno delle notifiche ogniqualvolta il prezzo si abbasserà. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

