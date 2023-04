Codacons Crema su truffa che sfrutta il nome commerciale di Amazon

Crema: Sono in costante aumento le segnalazioni di un nuovo tipo di truffa telefonica che sfrutta il nome commerciale di Amazon. Contattati telefonicamente da un sedicente operatore di Amazon hi tech trading, i consumatori vengono convinti ad aprire un conto su una piattaforma di trading online che si millanta essere in collaborazione con la multinazionale di cui si propone l’acquisto di azioni. Nulla di più falso, ma tanto basta a convincere molti risparmiatori ad investire anche piccole cifre subito effettuando un versamento che non avrà mai seguito.

Codacons: “L’intermediario che propongono questi operatori non si trova, naturalmente nell’albo Consob ed è, dunque, completamente abusivo. Amazon è del tutto estranea ai fatti e la sua fama viene utilizzata per convincere i consumatori. Massima allerta. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322

