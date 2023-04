Codacons Pavia su sovraindebitamento

Pavia: Secondo una recente indagine il profilo della persona sovraindebitata è piuttosto fluido. Su un campione di 574 utenti, il 58% sono uomini; di questi il 45% nell’età 36-55 anni e il 35% in quella 56-70 anni. Più della metà dei partecipanti all’indagine è in possesso di un titolo di studio di media superiore, il 30% di una licenza media inferiore, mentre è residuale l’utenza con livelli alti (laurea 10%) o elementari (5%) di istruzione. I casi più numerosi ci sono stati nelle aree urbane del centro sud, a Roma, Napoli e Reggio Calabria. La maggior parte delle persone che si sono rivolte agli sportelli ha cercato sostegno per l’analisi della propria situazione debitoria (35%) e per un successivo aiuto nella sua gestione (47%). Grazie all’assistenza dei consulenti, gli utenti si aspettavano principalmente di poter ristrutturare il proprio debito, aumentando la consapevolezza in merito alla propria situazione debitoria e migliorando il proprio livello di educazione finanziaria.

Codacons: “Possiamo notare dalle numerosissime richieste che riceviamo al nostro sportello che i debiti sono stati contratti in larga misura a titolo personale e in misura minore come titolari d’impresa oppure come garanti di debiti sottoscritti da terzi. Alla prostrazione psicologica per il sovraindebitato si aggiungono i problemi legali legati alla necessità di ristrutturare la propria posizione debitoria. Ed è per questo che è indispensabile l’intervento di un legale che possa indicare i passi legali da seguire per realizzare l’obiettivo ed uscire definitivamente da una situazione che in molti casi è gravissima. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

