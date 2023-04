CODACONS PAVIA: SECONDARY TICKETING, STANGATA PER VIAGOGO

Pavia: I biglietti dei concerti del momento venivano venduti a prezzi fino a 10 volte superiori. Concerti attesi, come quello dei Maneskin o di Blanco, solo per citare artisti sulla cresta dell’onda. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni agisce di nuovo nei confronti del secondary ticketing e multa la piattaforma Viagogo per oltre 12 milioni di euro. Le evidenze istruttorie, prosegue oggi l’Agcom, hanno accertato la vendita o il collocamento sul sito web di Viagogo di “titoli di accesso per 68 eventi tenutisi nel 2022, anche a prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali, relativi a spettacoli dal vivo di artisti italiani e internazionali quali, ad esempio, Måneskin, Blanco, Renato Zero e Cirque du Soleil, in violazione della normativa di settore.

Codacons: “La sanzione rappresenta una vittoria del Codacons e di tutti i cittadini e appassionati di musica che non possono essere costretti a sborsare somme astronomiche per assistere ad un concerto. Una speculazione che sfrutta proprio la passione degli utenti per cantanti, artisti e musica dal vivo e che prosegue indisturbata nonostante le norme introdotte nel tempo nel nostro paese. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

