Codacons: CARO SCUOLA, PREZZI ALLE STELLE

Crema: La spesa per la scuola è sempre più ingente. Rispetto allo scorso anno, penne e matite sono aumentate del 39%, i quadernoni sono rincarati del 13%. Servono in media 1,55 euro per un quadernone, nel 2020 bastavano 90 centesimi: l’aumento è del 72%. Il carovita colpisce le famiglie alle prese con le spese scolastiche. Penne e matite grafite rincarano del + 39% (le prime sono passate da 0,58 euro nel 2023 a 0,80 euro nel 2022; le seconde da 0,47 euro a 0,65 euro). Gli evidenziatori sono aumentati in un anno del + 24% (da 0,93 euro a 1,15 euro). La confezione di matite colorate rincara del + 20% passando da 5 euro a 6 euro. I quadernoni A4 e le copertine per quadernoni A4 segnano + 13% (da 1,37 euro a 1,55 euro i primi; le copertine sono aumentate dai 3 ai 4 euro). La spesa complessiva in un anno per comprare i prodotti selezionati arriva a 161 euro per la prima elementare (era 154 euro nel 2022) con un aumento del 4%. Per la prima classe della prima media, il corredo scolastico annuale richiede 150 euro (contro i 144 euro del 2022) con un aumento ancora del 4%.

Codacons: “I rincari maggiori emergono nel confronto con il 2022: l’aumento di prezzo è in media del 17-18%. La spesa annuale era di 137 euro nel 2020 (servono 24 euro in più per lo stesso paniere) per la scuola primaria e di 127 euro per la secondaria (23 euro in più). La politica resta a guardare? Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.crema@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

