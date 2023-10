Codacons su stop alla fine del mercato tutelato energia

Nel prossimo trimestre si prevedono tariffe dell’energia più care. Secondo le previsioni della società di ricerca Nomisma ci sarebbe un rincaro del 12% sulle bollette della luce per l’ultimo trimestre dell’anno. Mentre le bollette del gas di settembre dovrebbero aumentare del 9% sul mercato tutelato. Il presidente dell’Autorità per l’energia ha parlato di “un po’ di sussulto” sul mercato dell’energia. Durante un evento organizzato dal Sole 24 Ore, il presidente Arera ha detto che sull’aggiornamento trimestrale dell’energia elettrica (che verrà diffuso oggi) «un po’ di sussulto ci sarà, non come l’anno scorso, ma inevitabilmente le oscillazioni significative che vediamo sui mercati ribattono sul prossimo trimestre». Nel frattempo, nel decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri non compare il rinvio della fine del mercato tutelato dell’energia, di cui pure si era parlato, e che a oggi è fissato al 10 gennaio 2024. Le associazioni dei consumatori stanno chiedendo una proroga e il rinvio della scadenza.

Codacons: “Un aumento delle tariffe di luce e gas nei mesi invernali sarebbe una batosta per i consumatori, e aggraverebbe in modo non indifferente la spesa energetica delle famiglie. Avevamo previsto come, con l’arrivo dell’autunno e in vista dei mesi freddi, le tariffe energetiche avrebbero subito rialzi, anche come conseguenza dell’aumento della domanda. I rincari delle bollette nei mesi invernali incidono in modo rilevante sui bilanci delle famiglie, considerato l’uso quotidiano dei sistemi di riscaldamento a gas ed elettrici. Basti pensare che nei mesi invernali si concentra l’80% dei consumi annui di gas di una famiglia tipo. Ma oltre agli imminenti aumenti delle tariffe, sui consumatori pende anche la spada di Damocle della fine del mercato tutelato dell’energia, prevista per gennaio 2024. Un cambiamento che potrebbe portare a nuovi sensibili incrementi delle bollette a danno degli utenti, ed è per questo che, considerata la situazione di generale instabilità dei prezzi dell’energia, chiediamo al Governo di disporre con urgenza il rinvio della fine del mercato a maggior tutela. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

