Codacons Pavia su ritardi ferroviari

CODACONS: MATERIALE ROTABILE INADEGUATO E VETUSTO, A PAGARNE LE CONSEGUENZE SONO I PENDOLARI.

Pavia: A causa di un guasto ad uno scambio appena fuori dalla stazione di Pavia nel tardo pomeriggio di mercoledì si sono registrati forti ritardi sulle maggiori direttrici delle linee ferroviarie. Fuori dalla stazione numerosi convogli provenienti da Milano hanno dovuto fermarsi proprio poco prima dell’entrata in stazione, con attese che hanno superato anche l’ora di ritardo. Purtroppo per risolvere l’inconveniente è passato molto tempo. Inutile dire che non si tratta del primo caso.

Codacons: “L’ennesima attesa da parte dei pendolari, molti dei quali sono rimasti bloccati per più di un’ora a bordo dei diversi treni che si sono dovuti fermare proprio alle porte di Pavia. Il guasto, fra l’altro, si è verificato proprio nell’orario di punta in cui moltissime persone tornano a casa. Il guasto, infatti, si è verificato alle 17.55, ma alcune criticità erano state segnalate nel primo pomeriggio. I treni hanno così dovuto rallentare in prossimità della stazione, fino a fermarsi completamente. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

