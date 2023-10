Codacons Cremona su costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata

CREMONA: ANCHE PER LA CASSAZIONE L’ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO FA SORGERE IL DIRITTO DEL CONSUMATORE AL RIMBORSO DEI COSTI.

CODACONS: EVENTUALI CLAUSOLE CHE ESCLUDANO TALE DIRITTO SONO VESSATORIE! CONTATTATE IL NOSTRO SPORTELLO S.O.S. BANCHE.

Cremona: La Corte di Cassazione torna sul tema spinoso dei costi del finanziamento. In particolare, dopo la pronuncia Lexitor che aveva sancito il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata, ad ottenere la restituzione dei costi dovuti per la restante durata del contratto. Ora la Cassazione, con l’ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25977 affronta anche il tema di eventuali clausole di rinuncia di tale diritto firmate da parte del consumatore; queste ultime sono vessatorie e quindi nulle.

Codacons: “Sentenza importantissima, che cristallizza il diritto del consumatore eliminando sul nascere possibile scappatoie per le finanziarie. Pertanto vi invitiamo a far analizzare i vostri contratti al fine di verificarne il contenuto e far così valere i vostri diritti. Per informazioni sul tema, segnalazioni e assistenza legale contattare lo Sportello S.O.S. Banche del Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

