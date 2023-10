Codacons Crema su operazioni bancarie non autorizzate

CREMA: PRELIEVI NON AUTORIZZATI, UN CASO NEL CREMASCO.

CODACONS: E’ A DISPOSIZIONE IL NOSTRO SPORTELLO S.O.S. TRUFFE ONLINE, CONTATTATECI.

Crema: L’indagine dei militari ha preso avvio dalla denuncia di un uomo, residente nel territorio che, a metà settembre, ha riferito ai militari l’utilizzo abusivo della sua carta bancomat per alcuni prelievi, per un totale di circa 150 euro, che lui non aveva mai effettuato. In particolare, aveva riferito che quella mattina era uscito di casa ed era andato a fare la spesa. Arrivato alla cassa del supermercato, aveva intenzione di pagare con la sua tessera bancomat e in quel frangente si era accorto che non era più presente nel suo portafoglio. Ma ricordava bene di averla utilizzata il giorno precedente per un prelievo e di averla riposta nel portafoglio. L’uomo era anche stato contattato da un addetto della sua banca che lo aveva avvisato che sul suo conto erano stati effettuati dei prelievi con l’utilizzo del suo bancomat. Ma l’uomo ricordava bene di non averli effettuati, anche perché la tessera non era più nella sua disponibilità. Ricordava anche di avere ospitato a casa sua un amico con cui si incontra una o due volte la settimana per chiacchierare. E così il malfattore è stato individuato e denunciato.

Codacons: “La giustizia farà il suo corso, ma è bene ricordare ai fini del risarcimento che esiste una normativa che tutela il risparmiatore e che ritiene, a date condizioni, la banca tenuta a risarcire gli importi indebitamente prelevati e oggetto di operazioni disconosciute. #noningoiareilrospo, per informazioni sul tema, segnalazioni e assistenza legale contattare lo Sportello S.O.S. Banche del Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

