Codacons Cremona su condanna Wizzair

CREMONA: IL GIUDICE DI PACE CONDANNA WIZZAIR PER RITARDI AEREI.

CODACONS: VITTORIA DEI CONSUMATORI, LA SOCIETA’ E’ RECIDIVA.

Cremona: Due malcapitati viaggiatori avevano prenotato, con la compagnia aerea Wizz Air, un volo per Dubai: la partenza era prevista alle ore 22.10 del 5 marzo 2022, mentre l’arrivo all’1.35 del giorno successivo. Tuttavia, dopo diverse ore di attesa all’interno dell’aeroporto, la compagnia gli aveva comunicato che il volo sarebbe partito alle 12 del giorno successivo, senza fornire alcuna informazione, né prestare assistenza riguardo al pernottamento in albergo (che i viaggiatori hanno dovuto pagare di tasca propria). Inoltre, il giorno seguente, la riprotezione è stata effettuata con l’aggiunta di uno scalo ad Atene inizialmente non previsto, e che ha quindi comportato ulteriori ritardi.

Codacons: “La compagnia è recidiva e il suo atteggiamento in sede stragiudiziale è sovente ostruzionistico costringendo i consumatori ad intraprendere un’azione giudiziaria per ottenere giustizia. Anche il nostro sportello S.O.S. Viaggi & Turismo ha risolto casi analoghi con protagonista la stessa compagnia. Contattateci in caso di necessità. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

