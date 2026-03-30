Famiglia nel bosco, il libro di Catherine Birmingham e il dubbio inevitabile: il “risveglio” passa anche dal contratto editoriale?

L’uscita del libro di Catherine Birmingham, madre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, apre una riflessione che forse vale la pena affrontare con prudenza, senza giudizi assoluti ma anche senza ingenuità.

È del tutto legittimo che una persona coinvolta in una vicenda tanto esposta mediaticamente voglia raccontare la propria versione dei fatti. Anzi, per certi versi è comprensibile. Quando una storia viene raccontata da tutti, è naturale voler riprendere la parola e provare a rimettere al centro la propria voce. Fin qui, nulla da eccepire.

Il punto, però, è un altro. Se il libro promette di parlare di vita libera, di scelta anticonformista, di distanza dalle logiche consumistiche e di “risveglio dell’umanità”, allora qualche domanda sorge quasi spontanea. Perché un libro pubblicato da una casa editrice non è solo un gesto espressivo: è anche un prodotto culturale inserito dentro un circuito commerciale, con un contratto, una promozione, una distribuzione e, presumibilmente, anche un ritorno economico.

Non c’è nulla di scandaloso in questo. Pubblicare un libro non è una colpa. E neanche ricevere un compenso. Ma proprio qui nasce il dubbio: quanto può restare davvero fuori dal sistema una narrazione che entra pienamente nei meccanismi del sistema stesso?

È una contraddizione reale? Oppure è solo il modo inevitabile con il quale oggi qualunque testimonianza pubblica finisce per prendere forma? La domanda resta aperta, senza voler essere in nessun modo una condanna.

Da una parte si può pensare che scrivere un libro sia un modo per difendere la propria verità, sottraendola alla superficialità della cronaca. Dall’altra, però, è difficile non notare che una vicenda già fortemente mediatizzata rischia di trasformarsi ancora una volta in racconto spendibile, in oggetto editoriale, in operazione di immagine. Non in modo cinico, sia ben chiaro, ma dentro una dinamica che ha un valore economico e commerciale.

Ed è qui che il dubbio diventa interessante: si tratta davvero di una riflessione sul “risveglio” o di una forma di legittima capitalizzazione della propria storia? Le due cose, penso, che possono convivere, ma proprio questa coesistenza rende il quadro meno “limpido” di come qualcuno vorrebbe farlo apparire.

C’è poi un altro elemento che merita cautela. Quando si annuncia un libro del genere, il rischio è che la complessità del caso venga assorbita da una narrazione più affascinante, quasi eroica: la famiglia alternativa, la natura, la libertà, il rifiuto del consumismo, la spiritualità del vivere fuori dagli schemi. Tutti temi forti, suggestivi, capaci di attrarre attenzione, ma proprio per questo andrebbero maneggiati con attenzione, perché possono facilmente trasformare una vicenda controversa in una storia già pronta per “l’uso e abuso” del pubblico.

E allora la vera questione non è stabilire se Catherine Birmingham abbia o meno il diritto di pubblicare questo libro. Quel diritto è evidente. La domanda semmai è un’altra: quanto questa operazione ci aiuta davvero a capire e quanto invece contribuisce a costruire una versione più spendibile, più ordinata, più pubblicabile della realtà?

Non voglio diffidare in automatico, ma neppure accettare tutto come se fosse “puro” e disinteressato. Perché quando si parla di libertà, autenticità e rifiuto del sistema attraverso uno strumento che appartiene pienamente al mercato, un margine di ambiguità, a mio avviso, resta. E non è una colpa: è semplicemente qualcosa che andrebbe riconosciuto.

In fondo, il dubbio è tutto qui: siamo davanti a una testimonianza sincera o a una narrazione che, oltre a difendere una scelta di vita, finisce inevitabilmente per trasformarla anche in un valore editoriale?