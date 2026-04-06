Gaza: War ends where Humanity begins. Mostra di G.Karloff ad Alfedena da maggio ad agosto 2026

La mostra di G. Karloff nasce da un’urgenza interiore profonda. Non si presenta come una semplice raccolta di immagini, ma come un percorso visivo e umano che tenta di dare forma a ciò che spesso resta senza voce: il dolore, la perdita e la dignità che continua a resistere anche dentro la tragedia.

Nel lavoro dell’artista, la digital art prende forma interamente a mano su tavoletta grafica e viene successivamente elaborata con l’intelligenza artificiale, in un dialogo consapevole tra gesto pittorico, tecnologia e visione interiore. È proprio da questa relazione tra mano, pensiero e strumento contemporaneo che nasce una ricerca espressiva intensa, capace di trasformare l’immagine in testimonianza e riflessione.

Nelle opere esposte, la guerra non viene affrontata come un fatto lontano o astratto, ma come esperienza umana concreta. I volti, i corpi e i gesti rappresentati non appartengono soltanto a un luogo preciso, ma si fanno simboli universali di fragilità, resistenza e memoria. Ogni immagine invita lo spettatore a confrontarsi con una ferita che attraversa i confini geografici e storici, parlando direttamente alla coscienza collettiva.

La frase che attraversa l’intera mostra, War ends where Humanity begins, non viene proposta come uno slogan, ma come una domanda aperta e necessaria. Dove finisce davvero la guerra? Non soltanto nei trattati o nelle dichiarazioni ufficiali, ma forse nel momento in cui si torna a riconoscere l’umanità dell’altro, nel gesto profondo del vedere, comprendere e ricordare.

Il percorso espositivo si compone di dodici opere, dodici visioni differenti ma profondamente legate tra loro, nate dal desiderio di raccontare non un’unica immagine della guerra, ma la complessità della sua ferita. In esse convivono il grido e la preghiera, l’innocenza violata e il lutto, la rovina e la memoria, la denuncia e la speranza. L’artista costruisce così una narrazione plurale, capace di restituire la molteplicità del dolore umano, che non ha un solo volto e non può essere racchiuso in una sola scena.

La mostra sarà inaugurata a maggio presso la sede de L’ALCHIMISTA APS, in Via Palestrina ad Alfedena. Si propone come un invito a fermarsi, a guardare e a sentire, senza imporre risposte definitive, ma aprendo uno spazio di ascolto e consapevolezza.

Più che chiedere adesione, questa esposizione chiede presenza.

Perché, forse, la guerra finisce davvero solo quando si ricomincia a riconoscersi umani.