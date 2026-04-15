L’America di Trump incatena una vedova di 86 anni: non è legge, è ferocia

Ci sono storie che non dovrebbero nemmeno esistere. Una donna di 86 anni attraversa l’oceano per raggiungere l’uomo che aveva amato da ragazza, lo ritrova dopo una vita intera, lo sposa, resta vedova e mentre aspetta di sistemare i documenti viene arrestata dall’ICE come una delinquente. Ammanettata. Portata via. Rinchiusa in un centro di detenzione in Louisiana. Io trovo che basti questo per capire fino a che punto sia sprofondata l’America di Trump: un Paese che non sa più distinguere tra giustizia e crudeltà.

Marie-Thérèse non è un simbolo astratto. Non è una pratica da ufficio. Non è un numero infilato in un fascicolo. È una donna anziana, fragile, rimasta sola dopo aver ritrovato troppo tardi un amore che la vita le aveva restituito quando sembrava ormai impossibile. In una società appena decente questa sarebbe stata una storia da proteggere con delicatezza. Negli Stati Uniti di oggi è diventata invece il bersaglio perfetto di uno Stato disumano, muscolare con i deboli e vigliacco con chi non può difendersi.

Io non voglio sentire parlare di “caso amministrativo”. È la formula sporca con cui il potere si lava la coscienza. Non è burocrazia, è accanimento. Non è rigore, è sadismo vestito da procedura. Perché quando un apparato statale si accanisce su una vedova di 86 anni, quando la tratta come una minaccia, quando la trascina in un centro per immigrati come se fosse un pericolo pubblico, allora la legge ha già perso ogni residuo di umanità ed è diventata solo una macchina fredda usata per schiacciare.

Ed è esattamente questo il lascito più tossico del trumpismo: aver trasformato la crudeltà in linguaggio politico. Aver convinto milioni di persone che essere spietati significhi essere forti. Aver spacciato la persecuzione per ordine, l’umiliazione per controllo, la disumanità per difesa dei confini. Marie-Thérèse non è la caricatura del nemico agitata per anni dalla propaganda della destra americana. Non è una terrorista, non è una criminale, non è una minaccia. È una vecchia signora rimasta incastrata in un limbo dopo la morte del marito. Eppure l’America di Trump le si è avventata addosso con tutta la sua miseria morale.

La cosa più oscena è proprio questa sproporzione. Secondo il figlio è stata perfino ammanettata mani e piedi. Mani e piedi. A ottantasei anni. Io continuo a tornare lì, a quell’immagine, perché dentro c’è tutto: la violenza inutile, l’umiliazione, il gusto di far pesare il potere su un corpo fragile. Non siamo davanti alla difesa della legge. Siamo davanti alla pornografia dell’autorità, alla brutalità esibita come trofeo, al bisogno quasi malato di mostrare che nessuno verrà risparmiato, nemmeno una vedova anziana.

E allora cade anche l’ultima maschera. Per anni ci hanno venduto la favola della sicurezza, dei controlli, della tolleranza zero. Ma qui non c’è sicurezza, c’è vigliaccheria di Stato. C’è un Paese che si sente forte solo quando colpisce chi è solo, straniero, vulnerabile. C’è un’America che ama presentarsi al mondo come patria della libertà e poi mette in gabbia una donna che chiedeva soltanto di vivere gli ultimi anni della sua vita accanto all’uomo che aveva amato.

La verità è più semplice e più sporca di tutte le formule ufficiali: negli Stati Uniti la discriminazione è ormai diventata metodo. È entrata nel linguaggio, nelle istituzioni, nella mentalità politica. E il trumpismo ha dato a questa ferocia una voce, uno stile, una legittimazione. Ha insegnato che si può umiliare qualcuno e chiamarlo governo. Che si può perseguitare qualcuno e chiamarlo ordine. Che si può distruggere la dignità di una persona e cavarsela parlando di documenti scaduti.

Io in questa vicenda non vedo grandezza americana. Vedo un Paese incattivito, degradato, quasi orgoglioso della propria durezza contro i più fragili. Vedo il fallimento morale di una nazione che si racconta come terra delle opportunità e si comporta come una macchina punitiva senza anima. E allora sì, lo dico senza nessuna prudenza: questa non è legge, è ferocia. Non è giustizia, è disprezzo organizzato. Non è civiltà, è l’America di Trump che finalmente smette di fingere e mostra il suo vero volto: feroce con i deboli, spietata con chi è solo, indegna di pronunciare la parola libertà.