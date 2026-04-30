Il Mistero di Garlasco

C’è una casa, a Garlasco, che da quasi vent’anni sembra non aver mai smesso di parlare. Non con parole chiare, ma con tracce, impronte, ombre biologiche, silenzi. È la villetta di via Pascoli, dove il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, ventisei anni, venne trovata morta ai piedi delle scale che portano alla cantina.

Da allora, ogni cosa in quella casa è diventata un segno. Il sangue. I gradini. Le pareti. Le unghie della vittima. L’assenza dell’arma del delitto. Perfino il tempo, che invece di cancellare, ha continuato ad aggiungere domande.

Per anni la giustizia ha dato un nome al colpevole: Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva a sedici anni. Ma il caso Garlasco non ha mai avuto il passo tranquillo delle storie concluse. Sembrava chiuso, eppure qualcosa continuava a muoversi sotto la superficie, come una corrente nera sotto il ghiaccio.

Oggi quella corrente ha un altro nome: Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. La Procura di Pavia lo ha convocato per il 6 maggio, e la nuova impostazione dell’accusa appare netta, quasi spietata nella sua semplicità: secondo i magistrati, Chiara sarebbe stata uccisa da lui, da solo. Nessun concorso con altri. Nessun ruolo per Stasi. Nessun complice nascosto nell’ombra.

È una svolta che pesa come una porta che si chiude alle spalle.

Al centro della nuova indagine ci sono frammenti minuscoli, eppure capaci di riaprire un abisso: il DNA trovato sotto le unghie di Chiara. Secondo le consulenze, quelle tracce sarebbero compatibili con la linea paterna della famiglia Sempio. Una compatibilità importante, ma non assoluta. Non il sigillo definitivo della verità. Piuttosto, una scintilla nel buio.

Poi c’è l’impronta palmare numero 33, trovata sul muro vicino alle scale della cantina. Per la Procura sarebbe riconducibile a Sempio. Per le difese, invece, le conclusioni sarebbero tutt’altro che certe. Ed è proprio qui che il mistero si infittisce: nel punto esatto in cui la scienza dovrebbe illuminare, nascono nuove zone d’ombra.

Anche l’ora del delitto sembra scivolare. Le nuove valutazioni medico-legali avrebbero spostato in avanti il momento dell’aggressione, mentre l’analisi delle macchie di sangue suggerirebbe una violenza forse avvenuta in più fasi, con Chiara che avrebbe tentato di difendersi. Dettagli terribili, che restituiscono alla scena del crimine non solo una dinamica, ma un’eco umana: la paura, la lotta, gli ultimi istanti.

Eppure l’arma non c’è. Non c’è mai stata. L’oggetto contundente che colpì Chiara al capo e al volto resta uno spettro senza forma. In un caso pieno di reperti, proprio l’elemento più concreto continua a mancare.

Ora gli atti potrebbero arrivare alla Procura generale di Milano, chiamata a valutare se esistano le condizioni per chiedere la revisione del processo Stasi. Ma non sarà un cammino rapido. La verità giudiziaria, quando viene rimessa in discussione dopo una condanna definitiva, procede lentamente, tra carte, valutazioni, ricorsi e giudici.

Intanto resta una domanda che vibra più forte delle altre: se Sempio fosse davvero il solo responsabile, che cosa diventerebbe tutto ciò che è stato detto, scritto, sentenziato per anni?

Garlasco è diventato più di un delitto. È una stanza chiusa nella memoria italiana. Ogni volta che qualcuno prova ad aprirla, trova un dettaglio nuovo, una prova contestata, una versione che scricchiola. La casa di via Pascoli sembra custodire ancora qualcosa, forse un errore, forse una verità incompleta, forse soltanto il peso terribile di un mistero che non accetta di essere sepolto. Al centro di tutto resta Chiara Poggi. Non un enigma, non un nome da fascicolo, ma una giovane donna uccisa in una mattina d’estate. Finché la sua morte continuerà a generare dubbi, il mistero di Garlasco resterà lì, sulla soglia della cantina, dove la luce arriva sempre troppo tardi.