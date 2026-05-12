Tristan da Cunha, come ha fatto l’hantavirus a raggiungere l’isola più isolata dell’Atlantico?

Un virus non arriva mai “per magia”. Ha bisogno di un passaggio, di una catena, di un varco… ed è proprio questo il punto centrale del sospetto caso di hantavirus a Tristan da Cunha.

La ricostruzione più probabile porta alla nave MV Hondius, approdata sull’isola a metà aprile e poi finita sotto osservazione per un focolaio di hantavirus tra passeggeri ed equipaggio. Un residente dell’isola avrebbe sviluppato sintomi compatibili con l’infezione ed è stato posto in isolamento.

Sei paracadutisti e due medici militari sono stati lanciati dal cielo per portare aiuto d’urgenza sull’isola: farmaci, attrezzature mediche e bombole d’ossigeno, necessarie per assistere il residente con sintomi compatibili con l’hantavirus. Un’operazione eccezionale, segnale evidente del livello di attenzione attorno a un virus raro e potenzialmente pericoloso.

Mi pongo una domanda che non può essere liquidata con una spiegazione frettolosa: come ha fatto un virus associato ai roditori, partito da un contesto di viaggio internazionale, ad arrivare fino a un’isola che dovrebbe essere quasi irraggiungibile?

Dire semplicemente “è arrivato con la nave” non basta. L’hantavirus è un virus legato soprattutto ai roditori. Il contagio avviene quando una persona respira particelle contaminate da urina, feci o saliva di topi e ratti infetti. Può accadere in ambienti chiusi, polverosi e poco ventilati. Non serve toccare direttamente un topo. In alcuni casi basta respirare polvere contaminata. Più raramente il contagio può avvenire con morsi, graffi o contatto diretto con superfici contaminate. Nel caso del ceppo Andes, però, emerge un dettaglio ancora più delicato: è una delle rare forme di hantavirus che può trasmettersi anche da persona a persona, generalmente dopo contatti stretti e prolungati con un malato. Non è un virus rapido come influenza o Covid, ma è sufficiente per trasformare un focolaio in qualcosa da monitorare con estrema attenzione.

A questo punto iniziano le domande vere. Il residente di Tristan da Cunha è stato esposto a bordo della Hondius? Ha avuto contatti ravvicinati con una persona già infetta? È entrato in ambienti della nave potenzialmente contaminati? Oppure il virus ha seguito una catena di trasmissione ancora poco chiara? Perché il punto non è soltanto sapere da dove sia arrivato il virus. Il punto è capire come si sia mosso. Se il contagio è stato ambientale, bisogna capire dove sia avvenuta l’esposizione: stive, depositi, aree tecniche o materiali contaminati. Se invece si è trattato di trasmissione interumana, allora va ricostruita la rete dei contatti e il momento esatto dell’esposizione.

L’hantavirus può provocare una malattia grave che dopo un periodo di incubazione può durare giorni o settimane. Possono comparire febbre, dolori muscolari, malessere, nausea, vomito o dolori addominali. Nei casi più gravi, l’infezione può evolvere in una sindrome polmonare con difficoltà respiratoria e necessità di ossigeno.

Per questo l’intervento britannico con medici militari, paracadutisti, farmaci e bombole d’ossigeno non è solo una scena spettacolare da emergenza oceanica. È il segnale che il rischio clinico è stato preso sul serio.

Il punto centrale resta il virus, non l’esotismo dell’isola. Se il sospetto caso di Tristan da Cunha è collegato alla MV Hondius, bisogna capire esattamente come e dove sia avvenuta l’esposizione.