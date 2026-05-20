Oroscopo di oggi 21/05

♈ Ariete
Hai bisogno di movimento, azione e risultati immediati. La lentezza altrui oggi potrebbe sembrarti un’offesa personale.
♉ Toro
Hai voglia di comfort e persone semplici. Evita chi crea caos solo per sentirsi interessante.
♊ Gemelli
Sei brillante ma dispersiva. Potresti iniziare mille cose e finirne poche, però con grande entusiasmo.
♋ Cancro
Oggi sei più forte del previsto. Non lasciare che una piccola delusione rovini il quadro generale.
♌ Leone
Vuoi sentirti importante e amata. E forse oggi qualcuno finalmente se ne accorgerà.
♍ Vergine
Hai standard altissimi e oggi il mondo ti sembrerà molto sotto la media.
♎ Bilancia
Vorresti equilibrio ma continui ad attirare persone emotivamente confuse. Talento discutibile.
♏ Scorpione
Giornata intensa. Emozioni forti e intuizioni precise. Ma non trasformare ogni dubbio in paranoia.
♐ Sagittario
Hai bisogno di leggerezza e spontaneità. Oggi evita persone lamentose.
♑ Capricorno
Ti senti responsabile di troppe cose. Ricorda: non puoi sistemare tutto.
♒ Acquario
Hai voglia di rompere schemi e fare qualcosa di diverso. Segui l’istinto.
♓ Pesci
Oggi sei dolce ma vulnerabile. Proteggi il cuore senza chiuderlo.
Frase del giorno:
“L’equilibrio mentale esiste. Solo che spesso è in ferie.”