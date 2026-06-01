Oroscopo di oggi 01/06

L’oroscopo scritto da una donna che crede ancora nelle stelle, ma dopo una certa età controlla soprattutto le intenzioni delle persone.
♈ Ariete
Cara Ariete, oggi hai energia da festa nazionale anche se sei semplicemente uscita a comprare il pane. Attenzione però a non trasformare ogni opinione diversa dalla tua in un duello all’ultimo sangue. Non tutto richiede una vittoria.
♉ Toro
Hai voglia di stare bene, mangiare bene e possibilmente evitare persone che complicano cose semplici. Una filosofia di vita che meriterebbe più seguaci. Oggi proteggi la tua serenità come un bene prezioso.
♊ Gemelli
La tua mente oggi corre più veloce delle notifiche sul telefono. Idee brillanti, intuizioni interessanti e almeno una distrazione memorabile. Cerca di ricordarti dove hai lasciato le chiavi prima di salvare il mondo.
♋ Cancro
Sei più emotiva del solito, ma anche più consapevole. Oggi potresti renderti conto che alcune persone occupano troppo spazio nei tuoi pensieri rispetto a quanto ne occupi tu nei loro.
♌ Leone
Hai fascino da vendere e una gran voglia di sentirti apprezzata. Qualcuno potrebbe finalmente dirti ciò che pensa. Oppure continuare a guardarti in silenzio. In entrambi i casi, il tuo ego sopravviverà.
♍ Vergine
Hai già organizzato mentalmente giugno, luglio e probabilmente anche il Natale. Oggi però prova a vivere la giornata senza pianificare ogni dettaglio. Nessuno verrà arrestato per spontaneità.
♎ Bilancia
Oggi sei alla ricerca di equilibrio, ma rischi di perdere mezz’ora a scegliere tra due opzioni praticamente identiche. Ricorda: a volte una decisione imperfetta è meglio di nessuna decisione.
♏ Scorpione
Hai il radar emotivo acceso e intercetti tutto. Tensioni, bugie, mezze verità e pure quel messaggio scritto male. Cerca però di non trasformarti in investigatrice privata senza mandato.
♐ Sagittario
Hai voglia di libertà e leggerezza. Se qualcuno oggi prova a controllarti o limitarti, potresti sviluppare improvvisamente il desiderio di trasferirti su un’isola deserta.
♑ Capricorno
Stai portando avanti mille cose contemporaneamente e lo fai anche bene. Il problema è che dimentichi spesso di concederti una pausa. Oggi prova a essere gentile anche con te stessa.
♒ Acquario
Hai idee originali e una prospettiva che pochi riescono a vedere. Non scoraggiarti se qualcuno non capisce subito ciò che intendi. Alcuni software richiedono aggiornamenti più lunghi.
♓ Pesci
Romantica, sensibile e ispirata. Oggi però hai anche una sorprendente lucidità. Usala per distinguere chi ti cerca davvero da chi si ricorda di te solo quando gli conviene.
“A un certo punto della vita smetti di inseguire chi non ti cerca. E scopri che correre meno fa molto bene.”