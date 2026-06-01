Oroscopo di oggi 01/06

L’oroscopo scritto da una donna che crede ancora nelle stelle, ma dopo una certa età controlla soprattutto le intenzioni delle persone.

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai energia da festa nazionale anche se sei semplicemente uscita a comprare il pane. Attenzione però a non trasformare ogni opinione diversa dalla tua in un duello all’ultimo sangue. Non tutto richiede una vittoria.

♉ Toro

Hai voglia di stare bene, mangiare bene e possibilmente evitare persone che complicano cose semplici. Una filosofia di vita che meriterebbe più seguaci. Oggi proteggi la tua serenità come un bene prezioso.

♊ Gemelli

La tua mente oggi corre più veloce delle notifiche sul telefono. Idee brillanti, intuizioni interessanti e almeno una distrazione memorabile. Cerca di ricordarti dove hai lasciato le chiavi prima di salvare il mondo.

♋ Cancro

Sei più emotiva del solito, ma anche più consapevole. Oggi potresti renderti conto che alcune persone occupano troppo spazio nei tuoi pensieri rispetto a quanto ne occupi tu nei loro.

♌ Leone

Hai fascino da vendere e una gran voglia di sentirti apprezzata. Qualcuno potrebbe finalmente dirti ciò che pensa. Oppure continuare a guardarti in silenzio. In entrambi i casi, il tuo ego sopravviverà.

♍ Vergine

Hai già organizzato mentalmente giugno, luglio e probabilmente anche il Natale. Oggi però prova a vivere la giornata senza pianificare ogni dettaglio. Nessuno verrà arrestato per spontaneità.

♎ Bilancia

Oggi sei alla ricerca di equilibrio, ma rischi di perdere mezz’ora a scegliere tra due opzioni praticamente identiche. Ricorda: a volte una decisione imperfetta è meglio di nessuna decisione.

♏ Scorpione

Hai il radar emotivo acceso e intercetti tutto. Tensioni, bugie, mezze verità e pure quel messaggio scritto male. Cerca però di non trasformarti in investigatrice privata senza mandato.

♐ Sagittario

Hai voglia di libertà e leggerezza. Se qualcuno oggi prova a controllarti o limitarti, potresti sviluppare improvvisamente il desiderio di trasferirti su un’isola deserta.

♑ Capricorno

Stai portando avanti mille cose contemporaneamente e lo fai anche bene. Il problema è che dimentichi spesso di concederti una pausa. Oggi prova a essere gentile anche con te stessa.

♒ Acquario

Hai idee originali e una prospettiva che pochi riescono a vedere. Non scoraggiarti se qualcuno non capisce subito ciò che intendi. Alcuni software richiedono aggiornamenti più lunghi.

♓ Pesci

Romantica, sensibile e ispirata. Oggi però hai anche una sorprendente lucidità. Usala per distinguere chi ti cerca davvero da chi si ricorda di te solo quando gli conviene.