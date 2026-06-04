COSA DICONO LE STELLE

spot_img

L'ALCHIMISTA PRESENTA

spot_img

L'ALCHIMISTA PRESENTA

spot_img

NOVITà

spot_img

Oroscopo 05 giugno

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

L’oroscopo scritto da una donna che ha capito una grande verità: spesso non è Mercurio retrogrado, sono proprio le persone che non sanno comunicare.

Ariete
Cara Ariete, oggi hai una carica incredibile e la sottile convinzione che, se tutti facessero come dici tu, il mondo funzionerebbe meglio. Forse hai anche ragione. Ma prova a non trasformare ogni conversazione in una riunione operativa.

Toro
Hai bisogno di tranquillità e di cose concrete. Oggi qualcuno potrebbe cercare di trascinarti in drammi inutili. Fai quello che sai fare meglio: guardalo con calma e torna alle tue occupazioni.

Gemelli
La tua mente oggi corre più veloce della tua agenda. Idee, intuizioni, progetti e almeno una distrazione epica. Cerca di non lasciare in sospeso qualcosa di importante mentre insegui l’ennesima curiosità.

Cancro
Sei particolarmente sensibile alle parole degli altri. Attenzione però a non attribuire significati profondi a ogni frase. A volte un messaggio breve è soltanto un messaggio breve.

Leone
Hai fascino, presenza e una discreta voglia di essere apprezzata. Oggi qualcuno potrebbe notarti più del solito. Cerca solo di non fare finta di non accorgertene.

Vergine
Hai già individuato tutto ciò che potrebbe essere migliorato. Il problema è che oggi rischi di voler migliorare anche chi non te l’ha chiesto. Prudenza.

Bilancia
Hai bisogno di equilibrio e armonia, ma potresti trovarti in mezzo a persone che sembrano vivere di confusione. Mantieni la tua eleganza e non scendere sul loro terreno.

Scorpione
Il tuo intuito oggi è affilatissimo. Qualcosa che ti sembrava poco chiaro potrebbe finalmente assumere contorni più definiti. Non servono interrogatori, basta osservare.

Sagittario
Hai voglia di leggerezza, movimento e novità. La routine oggi ti sta stretta come un paio di scarpe comprate online senza leggere la misura.

Capricorno
Sei concentrata sui tuoi obiettivi e fai bene. Attenzione però a non dimenticare che anche il riposo fa parte della strategia.

Acquario
Hai idee fuori dagli schemi e una visione originale delle cose. Qualcuno potrebbe non capire subito. Non è una novità, ma nemmeno un problema.

Pesci
Romantica, intuitiva e più concreta del solito. Oggi riesci finalmente a distinguere chi ti porta serenità da chi ti porta solo confusione.


“A volte la risposta più intelligente non è avere l’ultima parola. È smettere di parlare con chi non ascolta.”

Previous article
Oroscopo 04 giugno
Oroscopo 04 giugno
Next article
Matrimonio bello senza spendere una fortuna: le 3 cose su cui non sbagliare
Matrimonio bello senza spendere una fortuna: le 3 cose su cui non sbagliare
Cristina Lamia
Cristina Lamia

ARTICOLLI COLLEGATI