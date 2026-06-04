Oroscopo 05 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ha capito una grande verità: spesso non è Mercurio retrogrado, sono proprio le persone che non sanno comunicare.

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai una carica incredibile e la sottile convinzione che, se tutti facessero come dici tu, il mondo funzionerebbe meglio. Forse hai anche ragione. Ma prova a non trasformare ogni conversazione in una riunione operativa.

♉ Toro

Hai bisogno di tranquillità e di cose concrete. Oggi qualcuno potrebbe cercare di trascinarti in drammi inutili. Fai quello che sai fare meglio: guardalo con calma e torna alle tue occupazioni.

♊ Gemelli

La tua mente oggi corre più veloce della tua agenda. Idee, intuizioni, progetti e almeno una distrazione epica. Cerca di non lasciare in sospeso qualcosa di importante mentre insegui l’ennesima curiosità.

♋ Cancro

Sei particolarmente sensibile alle parole degli altri. Attenzione però a non attribuire significati profondi a ogni frase. A volte un messaggio breve è soltanto un messaggio breve.

♌ Leone

Hai fascino, presenza e una discreta voglia di essere apprezzata. Oggi qualcuno potrebbe notarti più del solito. Cerca solo di non fare finta di non accorgertene.

♍ Vergine

Hai già individuato tutto ciò che potrebbe essere migliorato. Il problema è che oggi rischi di voler migliorare anche chi non te l’ha chiesto. Prudenza.

♎ Bilancia

Hai bisogno di equilibrio e armonia, ma potresti trovarti in mezzo a persone che sembrano vivere di confusione. Mantieni la tua eleganza e non scendere sul loro terreno.

♏ Scorpione

Il tuo intuito oggi è affilatissimo. Qualcosa che ti sembrava poco chiaro potrebbe finalmente assumere contorni più definiti. Non servono interrogatori, basta osservare.

♐ Sagittario

Hai voglia di leggerezza, movimento e novità. La routine oggi ti sta stretta come un paio di scarpe comprate online senza leggere la misura.

♑ Capricorno

Sei concentrata sui tuoi obiettivi e fai bene. Attenzione però a non dimenticare che anche il riposo fa parte della strategia.

♒ Acquario

Hai idee fuori dagli schemi e una visione originale delle cose. Qualcuno potrebbe non capire subito. Non è una novità, ma nemmeno un problema.

♓ Pesci

Romantica, intuitiva e più concreta del solito. Oggi riesci finalmente a distinguere chi ti porta serenità da chi ti porta solo confusione.