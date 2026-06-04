Oroscopo 04 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ormai non chiede più segni all’universo: guarda direttamente i comportamenti e risparmia tempo.
♈ Ariete
Cara Ariete, oggi hai l’energia di chi potrebbe ristrutturare casa, cambiare vita e organizzare una rivoluzione prima di pranzo. Attenzione però a non pretendere che tutti tengano il tuo ritmo. Alcuni stanno ancora cercando il tasto di accensione.
♉ Toro
Hai bisogno di serenità e concretezza. Oggi evita le persone che cambiano idea ogni cinque minuti: rischiano di farti venire voglia di trasferirti in una baita senza Wi-Fi.
♊ Gemelli
La tua mente oggi viaggia velocissima. Hai idee brillanti, battute pronte e una certa tendenza a dimenticare cosa stavi facendo due minuti prima. Prendila con filosofia.
♋ Cancro
Oggi sei particolarmente intuitiva. Qualcosa che non ti convinceva da tempo potrebbe finalmente mostrarsi per quello che è. Fidati delle sensazioni, ma non delle paranoie.
♌ Leone
Hai fascino da vendere e una presenza che difficilmente passa inosservata. Il problema è che oggi potresti aspettarti dagli altri lo stesso entusiasmo che hai per te stessa. Moderazione, regina.
♍ Vergine
Hai già notato ogni dettaglio fuori posto nel raggio di tre chilometri. Oggi però prova a non trasformarti nel reparto manutenzione dell’umanità.
♎ Bilancia
Cerchi equilibrio, ma qualcuno sembra deciso a portarti dentro una discussione inutile. Ricorda: non tutte le provocazioni meritano una risposta.
♏ Scorpione
Hai il radar acceso e intercetti tutto. Mezze verità, sorrisi strani, silenzi sospetti. Oggi però evita di scavare troppo: non tutti i misteri meritano un’indagine.
♐ Sagittario
Hai voglia di libertà, leggerezza e novità. Se qualcuno prova a trattenerti o a controllarti, potresti sviluppare improvvisamente allergia alla sua presenza.
♑ Capricorno
Stai facendo molto più di quanto gli altri immaginino. Oggi però ricordati che non devi dimostrare il tuo valore ogni singolo giorno. Esiste già.
♒ Acquario
Hai idee originali e un modo tutto tuo di vedere le cose. Qualcuno potrebbe trovarti strana. Tu consideralo un complimento.
♓ Pesci
Romantica, sensibile e più lucida del solito. Oggi potresti capire che certe persone erano importanti solo perché occupavano spazio, non perché aggiungevano valore.
“La vera libertà arriva quando smetti di chiederti cosa penseranno gli altri e inizi a chiederti cosa pensi tu.”