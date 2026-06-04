Oroscopo 04 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ormai non chiede più segni all’universo: guarda direttamente i comportamenti e risparmia tempo.

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai l’energia di chi potrebbe ristrutturare casa, cambiare vita e organizzare una rivoluzione prima di pranzo. Attenzione però a non pretendere che tutti tengano il tuo ritmo. Alcuni stanno ancora cercando il tasto di accensione.

♉ Toro

Hai bisogno di serenità e concretezza. Oggi evita le persone che cambiano idea ogni cinque minuti: rischiano di farti venire voglia di trasferirti in una baita senza Wi-Fi.

♊ Gemelli

La tua mente oggi viaggia velocissima. Hai idee brillanti, battute pronte e una certa tendenza a dimenticare cosa stavi facendo due minuti prima. Prendila con filosofia.

♋ Cancro

Oggi sei particolarmente intuitiva. Qualcosa che non ti convinceva da tempo potrebbe finalmente mostrarsi per quello che è. Fidati delle sensazioni, ma non delle paranoie.

♌ Leone

Hai fascino da vendere e una presenza che difficilmente passa inosservata. Il problema è che oggi potresti aspettarti dagli altri lo stesso entusiasmo che hai per te stessa. Moderazione, regina.

♍ Vergine

Hai già notato ogni dettaglio fuori posto nel raggio di tre chilometri. Oggi però prova a non trasformarti nel reparto manutenzione dell’umanità.

♎ Bilancia

Cerchi equilibrio, ma qualcuno sembra deciso a portarti dentro una discussione inutile. Ricorda: non tutte le provocazioni meritano una risposta.

♏ Scorpione

Hai il radar acceso e intercetti tutto. Mezze verità, sorrisi strani, silenzi sospetti. Oggi però evita di scavare troppo: non tutti i misteri meritano un’indagine.

♐ Sagittario

Hai voglia di libertà, leggerezza e novità. Se qualcuno prova a trattenerti o a controllarti, potresti sviluppare improvvisamente allergia alla sua presenza.

♑ Capricorno

Stai facendo molto più di quanto gli altri immaginino. Oggi però ricordati che non devi dimostrare il tuo valore ogni singolo giorno. Esiste già.

♒ Acquario

Hai idee originali e un modo tutto tuo di vedere le cose. Qualcuno potrebbe trovarti strana. Tu consideralo un complimento.

♓ Pesci

Romantica, sensibile e più lucida del solito. Oggi potresti capire che certe persone erano importanti solo perché occupavano spazio, non perché aggiungevano valore.