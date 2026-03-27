Michelle Hunziker e Giulio Berruti, a Milano esplode la complicità: il gossip decolla

Michelle Hunziker e Giulio Berruti accendono il gossip con una passeggiata a Milano che sa già di coppia super affiatata. I due sono stati pizzicati insieme nel cuore della città, sorridenti, rilassati e sempre più complici, regalando immagini che fanno subito parlare.

Tra sguardi intensi, grande sintonia e un feeling evidente, Michelle e Giulio sembrano vivere un momento speciale. Nessuna posa forzata, nessun imbarazzo: solo la naturalezza di chi sta bene insieme e non ha più voglia di nascondersi troppo.

Lei, solare e impeccabile come sempre. Lui, elegante e discreto, con quel fascino che conquista senza eccessi. Insieme formano una coppia che funziona, e Milano diventa lo sfondo perfetto di questa intesa sempre più chiacchierata.

Le nuove immagini alimentano i rumor e rendono il loro legame uno dei più intriganti del momento. Se l’inizio è questo, Michelle Hunziker e Giulio Berruti promettono già di diventare una delle coppie più glamour e seguite del gossip italiano.