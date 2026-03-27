Fedez c’era al compleanno di Leone: con lui anche Giulia, e il gossip si riaccende

Altro che assenza: Fedez era presente alla festa di compleanno di Leone, il figlio avuto con Chiara Ferragni, e la sua partecipazione ha subito riacceso il gossip. Il rapper avrebbe preso parte ai festeggiamenti organizzati a Milano per gli 8 anni del bambino, in un clima che sembrerebbe confermare rapporti civili e sereni tra gli ex, almeno quando si tratta dei figli.

A far parlare ancora di più, però, è un dettaglio che non passa inosservato: Fedez sarebbe arrivato insieme a Giulia Honegger, la giovane stilista che negli ultimi giorni è finita al centro dei rumor legati alla sua vita privata. Il suo nome circola con sempre maggiore insistenza accanto a quello dell’artista, e questa presenza aggiunge inevitabilmente fascino e curiosità a una vicenda che continua a catalizzare l’attenzione.

La festa, organizzata per rendere speciale il compleanno del piccolo Leone, avrebbe avuto come tema il laser game, con un’atmosfera allegra e pensata su misura per far divertire il festeggiato e i suoi amici. Ma accanto al lato più tenero e familiare dell’evento, a catturare l’attenzione è stato soprattutto ciò che ruota intorno alla nuova fase personale del rapper.

La presenza di Giulia, infatti, alimenta ancora una volta le voci su un legame sempre più stretto con Fedez, in un momento in cui ogni sua apparizione pubblica viene osservata con grande attenzione. E così, tra nuovi equilibri, una festa dedicata ai figli e indiscrezioni sempre più insistenti, il compleanno di Leone si trasforma in uno degli episodi più chiacchierati del gossip di questi giorni.