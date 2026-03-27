Alvise Rigo volta pagina: dopo Elisabetta Canalis ora il gossip corre su Shaila Gatta

Elisabetta Canalis sembra già archiviata: adesso i riflettori sono tutti puntati su Alvise Rigo e sulla sua presunta vicinanza a Shaila Gatta. Un intreccio che ha subito acceso il gossip e che sta già facendo parlare moltissimo.

A rendere tutto ancora più interessante è stata proprio Shaila, che ha affrontato l’argomento con evidente imbarazzo, senza però spegnere davvero le indiscrezioni. Anzi, il suo atteggiamento prudente ha finito per alimentare ancora di più la curiosità.

Tra voci insistenti, nuove sintonie e un feeling tutto da decifrare, Alvise Rigo e Shaila Gatta sono già tra i nomi più chiacchierati del momento. E quando il gossip sente profumo di nuova coppia, l’attenzione sale subito alle stelle.