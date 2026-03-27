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Ambra Angiolini e Pico Cibelli non si nascondono più: a Milano scoppia il gossip

Moda, Gossip e altro
Kate Warney
Author: Kate Warney
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Ambra Angiolini e Pico Cibelli non hanno più intenzione di restare nell’ombra. A Milano i due si sono mostrati sempre più affiatati, lasciando intendere che la loro storia stia vivendo un momento decisamente importante.

Tra tenerezze, complicità e una sintonia ormai evidente, l’attrice e il manager sembrano aver scelto di vivere il loro legame con grande naturalezza, senza più troppe cautele. Un dettaglio che basta e avanza per infiammare il gossip.

A rendere tutto ancora più interessante è il clima da quotidianità serena che circonda questa relazione, segnale di un’intesa che appare già solida e ben inserita nella vita di Ambra. Non più un semplice rumor, ma una presenza che sembra avere già un peso speciale.

Dopo un periodo sentimentale movimentato, Ambra sembra aver ritrovato equilibrio accanto a un uomo riservato, elegante e lontano dagli eccessi. E adesso il gossip osserva da vicino: perché questa storia ha tutto per diventare una delle più chiacchierate del momento.

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