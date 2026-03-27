Manuela Arcuri shock: l’amica che avrebbe puntato suo marito scatena il gossip

Manuela Arcuri torna al centro del gossip con un retroscena che fa rumore. L’attrice ha raccontato di aver vissuto una delusione ancora più amara della crisi di coppia: quella provocata da un’amica che, proprio nel momento più fragile, avrebbe cercato di avvicinarsi a suo marito.

Un episodio che Manuela considera particolarmente doloroso, perché arrivato da una persona fidata, parte della sua cerchia più vicina. E proprio questo dettaglio rende la vicenda ancora più forte: non solo una crisi sentimentale, ma anche la sensazione di essere stata colpita alle spalle.

A rendere tutto ancora più sorprendente è il fatto che quel tentativo, a quanto pare, non sarebbe andato fino in fondo. Ma il racconto basta da solo a riaccendere l’attenzione sul privato dell’attrice, che oggi parla con amarezza di una pagina vissuta come profondamente deludente.

Nonostante la fine della relazione, Manuela avrebbe mantenuto un rapporto civile con l’ex compagno. Molto diverso, invece, il discorso sul fronte dell’amicizia, dove la ferita sembra essere rimasta più viva che mai.

E così, tra confidenze tradite, equilibri spezzati e verità emerse col tempo, il gossip si infiamma ancora una volta attorno a Manuela Arcuri. Perché quando una delusione arriva da chi non te l’aspetti, il clamore è inevitabile.