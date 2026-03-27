Chiara Ferragni torna a sorridere: con José è amore da “prima cotta”

Chiara Ferragni si lascia alle spalle il passato e riparte con una nuova energia. Accanto a lei c’è José Hernandez, e tra i due si respira un’aria diversa, fatta di spontaneità e complicità autentica.

Non è solo una frequentazione: chi li ha visti insieme parla di un’intesa immediata, di quelle che nascono senza sforzo e sorprendono per naturalezza. Sguardi, sorrisi e piccoli gesti raccontano una connessione che ha il sapore delle emozioni vere, leggere ma intense.

La relazione cresce lontano dal clamore, ma il gossip non resta certo a guardare. Più passa il tempo, più il legame sembra consolidarsi, alimentando curiosità e attenzione attorno a questa nuova fase della vita dell’imprenditrice digitale.

Dopo mesi complicati, Chiara appare diversa: più serena, più centrata, quasi rinata. E forse è proprio questo il dettaglio che colpisce di più. Non tanto il nome accanto al suo, ma quel sorriso ritrovato che dice tutto.