Giulia Stabile e il flirt fantasma: mesi di messaggi, concerti e bugie con un cantante già impegnato

Giulia Stabile ha aperto una porticina sulla sua vita privata e dietro c’era un piccolo terremoto sentimentale. La ballerina, oggi in tour con Rosalía, ha raccontato un episodio rimasto finora lontano dai riflettori: una frequentazione durata mesi con un cantante che, a quanto pare, non era libero come le aveva fatto credere.

Tutto sarebbe cominciato con un invito a un concerto a Roma. Lei, fan delle sue canzoni, si era lasciata travolgere dall’entusiasmo. Lui l’avrebbe accolta nel suo mondo, presentandola agli amici e facendola sentire speciale anche durante lo show.

Poi sono arrivati i primi campanelli d’allarme. Una frase buttata lì da una persona vicina all’artista ha insinuato il dubbio: c’era davvero una fidanzata? Giulia ha chiesto spiegazioni, lui l’ha tranquillizzata e la storia è andata avanti.

Solo dopo mesi la verità avrebbe cambiato colore a tutto: quella relazione parallela non era una fantasia. E il finale, più che romantico, ha il sapore della beffa. Il cantante oggi starebbe con un’altra ragazza che Giulia conosce, ex compagna di un suo amico.

Lei non ha fatto nomi, ma il web sì. Tra teorie e indizi, è partita la solita caccia al volto misterioso. Per ora resta solo il racconto di Giulia: elegante, pungente e con abbastanza veleno da far tremare più di una chat archiviata.