Alessia Marcuzzi, cuore brasiliano: la prima foto con Tiago accende il gossip

Alessia Marcuzzi non si nasconde più. Dopo settimane di sussurri, avvistamenti e fotografie rubate, la conduttrice ha scelto di lasciare parlare un’immagine: uno scatto di coppia con Tiago Schietti, imprenditore brasiliano con cui sta vivendo una nuova storia d’amore.

Il momento è arrivato dal Brasile, dove Alessia si trova insieme a lui per qualche giorno di vacanza. A pubblicare la foto è stato proprio Tiago: i due appaiono abbracciati, sorridenti, sullo sfondo di Praia do Sancho. Lei ha poi ricondiviso tutto sui social, trasformando quello che era un gossip sussurrato in una conferma dal sapore tropicale.

La loro frequentazione sarebbe iniziata nei primi mesi dell’anno, quando Marcuzzi era stata in Brasile. Poi il silenzio, fino alle immagini dei paparazzi a Venezia, tra passeggiate, baci e complicità da coppia appena nata.

Per ora, però, la storia viaggia su due continenti. Alessia vive in Italia, mentre Tiago ha base a San Paolo, dove lavora nel settore degli investimenti. Una relazione a distanza, dunque, fatta di voli, messaggi e incontri rubati all’agenda.

Resta da capire se questo amore resterà un’avventura romantica tra Italia e Brasile o se diventerà qualcosa di più stabile. Intanto Alessia si gode il presente, con il sorriso di chi ha deciso di far entrare un po’ di sole nuovo nella propria vita sentimentale.