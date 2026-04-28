Il caso Minetti riapre il dossier sulla grazia: il Colle chiede verifiche, la Procura guarda all’Uruguay

La grazia concessa a Nicole Minetti è diventata in poche ore un caso istituzionale, giudiziario e politico. Il provvedimento firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nato come atto individuale di clemenza fondato su ragioni umanitarie, è ora al centro di nuove verifiche dopo le ricostruzioni giornalistiche che hanno sollevato dubbi sulla completezza e sulla correttezza delle informazioni utilizzate durante l’istruttoria.

Il Quirinale ha chiesto al ministero della Giustizia di fare rapidamente chiarezza. La richiesta è stata indirizzata al ministro Carlo Nordio e riguarda la necessità di controllare se gli elementi emersi sulla stampa fossero già conosciuti dagli uffici competenti oppure se non siano mai entrati nel fascicolo che ha portato alla concessione della grazia. Il punto centrale non è soltanto politico, ma riguarda il funzionamento stesso della procedura: il capo dello Stato decide sulla base degli atti che gli vengono trasmessi, non dispone di propri strumenti investigativi e si affida alle valutazioni elaborate dal ministero e dall’autorità giudiziaria.

Il caso è esploso dopo la pubblicazione di un’inchiesta del Fatto Quotidiano, che ha messo in discussione diversi aspetti della vicenda personale di Minetti e, soprattutto, la parte umanitaria della domanda di grazia. Secondo quelle ricostruzioni, vi sarebbero zone d’ombra attorno alla situazione del minore indicato come elemento decisivo nella richiesta: un bambino con problemi di salute, legato alla coppia formata da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani junior, con cui l’ex consigliera regionale vive parte dell’anno anche in Uruguay. Il quotidiano ha sostenuto che la storia familiare del bambino, le sue condizioni e le circostanze dell’affidamento o dell’adozione avrebbero meritato controlli più approfonditi.

Proprio il riferimento al minore sembra avere avuto un peso rilevante nella valutazione del provvedimento. La grazia, concessa l’11 aprile, ha cancellato la pena che Minetti avrebbe dovuto scontare dopo le condanne definitive legate alle vicende Ruby e Rimborsopoli. L’ex consigliera lombarda era stata condannata per favoreggiamento della prostituzione e per peculato, in due procedimenti distinti che avevano segnato la fine della sua parabola politica. La clemenza presidenziale era stata presentata come una decisione fondata su motivi umanitari, dopo una documentazione che descriveva una vita ormai lontana dalla stagione degli scandali e concentrata sulla famiglia.

Ora però quella documentazione è tornata sotto osservazione. Dal ministero della Giustizia è arrivata una prima risposta: gli elementi negativi citati dagli articoli di stampa non risultavano negli atti della procedura. È una precisazione importante, perché non equivale a una smentita delle notizie pubblicate, ma indica che quelle informazioni non comparivano nel materiale esaminato dagli uffici di via Arenula e poi trasmesso al Colle. In altre parole, se quelle circostanze dovessero rivelarsi fondate, bisognerebbe capire perché non siano state intercettate prima e quale impatto avrebbero avuto sulla decisione finale.

La Procura generale di Milano ha già chiesto di poter svolgere nuovi accertamenti. Gli approfondimenti riguarderanno in particolare i profili emersi negli ultimi giorni e potrebbero estendersi fuori dall’Italia, soprattutto in Uruguay, dove Minetti e Cipriani trascorrono parte del loro tempo. Le verifiche internazionali non saranno immediate, perché richiedono autorizzazioni, canali formali e acquisizione di documenti in un altro ordinamento. Resta però chiaro che la vicenda non è più confinata alla polemica mediatica: gli organi competenti stanno provando a ricostruire se l’istruttoria originaria fosse completa o se mancassero informazioni decisive.

Nicole Minetti ha reagito con fermezza. Attraverso i suoi legali ha respinto le accuse, definendo false e lesive le notizie diffuse sul suo conto. Ha annunciato iniziative giudiziarie contro la testata e contro i giornalisti che hanno firmato gli articoli, sostenendo che le ricostruzioni pubblicate danneggino la sua reputazione e quella della sua famiglia. L’ex consigliera ha chiesto anche tutela per i dati sensibili delle persone coinvolte, in particolare dei familiari e del minore citato nella vicenda.

Sul piano giuridico, il caso apre una questione delicata: una grazia già concessa può essere messa in discussione? La risposta non è semplice. La grazia è prevista dalla Costituzione come potere del presidente della Repubblica, ma il decreto deve essere controfirmato dal ministro della Giustizia, che assume la responsabilità dell’atto. La domanda può partire dal condannato o da persone a lui vicine, ma l’istruttoria viene gestita dal ministero, che raccoglie pareri, documenti e valutazioni prima di trasmettere il fascicolo al capo dello Stato.

Di regola la grazia estingue la pena principale, ma non cancella la condanna né i suoi effetti penali, salvo diverse indicazioni. La revoca è prevista in ipotesi specifiche, per esempio quando il beneficiario commette un nuovo delitto entro un certo periodo. Molto più complesso è il caso in cui, dopo la concessione, emergano elementi che avrebbero potuto alterare la valutazione originaria. In quel caso non si tratterebbe di una normale revoca automatica, ma di una possibile revisione del percorso che ha portato al decreto. I precedenti sono rari e diversi da quello oggi in discussione.

Il nome di Graziano Mesina viene spesso citato perché la sua grazia fu revocata dopo una nuova condanna. Ma quella vicenda riguardava un comportamento successivo al beneficio, non la presunta fragilità degli atti su cui il beneficio era stato concesso. Un altro precedente, risalente alla presidenza Napolitano, riguardava invece una grazia ritirata perché la condanna non era ancora definitiva. Anche in quel caso il contesto era differente. Per questo il caso Minetti, qualora le verifiche confermassero errori o omissioni sostanziali, potrebbe collocarsi in un terreno meno battuto.

La storia personale di Nicole Minetti contribuisce ad amplificare l’attenzione pubblica. Ex igienista dentale, volto televisivo e poi consigliera regionale lombarda eletta nel 2010 nelle liste del Popolo della Libertà, Minetti divenne uno dei simboli più discussi della stagione berlusconiana. Il suo nome rimase legato al caso Ruby, alla notte in cui Karima El Mahroug venne affidata dopo l’intervento dell’allora presidente del Consiglio e alla lunga scia giudiziaria che ne seguì. Da allora la sua immagine pubblica è rimasta intrecciata a scandali, processi e polemiche.

Negli anni successivi Minetti si è allontanata dalla politica italiana e ha ricostruito la propria vita lontano dai riflettori, almeno fino alla concessione della grazia e alle nuove rivelazioni giornalistiche. Il legame con Giuseppe Cipriani junior, appartenente a una famiglia nota nel mondo dell’imprenditoria e della ristorazione di lusso, ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse mediatico. Le ricostruzioni sul loro stile di vita in Uruguay, sulle proprietà frequentate e sui rapporti personali citati dalla stampa hanno trasformato una vicenda giudiziaria in un racconto molto più ampio, con riflessi familiari, diplomatici e reputazionali.

La politica ha colto subito la portata del caso. Le opposizioni hanno puntato il dito contro Nordio, accusando il ministero di non aver controllato abbastanza prima di trasmettere gli atti al Quirinale. Il Partito Democratico ha chiesto spiegazioni e ha legato la vicenda a una critica più generale alla gestione del dicastero della Giustizia. Il governo, almeno per ora, si muove con prudenza, consapevole che eventuali responsabilità potranno essere valutate solo dopo gli accertamenti.

Il nodo resta uno: capire se la grazia sia stata concessa sulla base di un quadro completo oppure su una rappresentazione parziale della realtà. Finché le verifiche non saranno concluse, convivranno due versioni opposte. Da un lato quella di Minetti, che parla di falsità e si prepara a tutelarsi in giudizio. Dall’altro quella delle ricostruzioni giornalistiche, che sostengono l’esistenza di elementi non considerati o non verificati a sufficienza. In mezzo ci sono il Quirinale, che chiede chiarezza, il ministero, chiamato a ricostruire il percorso amministrativo, e la Procura generale di Milano, incaricata di approfondire i fatti.

La vicenda, quindi, è tutt’altro che chiusa. Una decisione nata per ragioni umanitarie si è trasformata in un banco di prova per la trasparenza delle procedure di clemenza, per la responsabilità del ministero della Giustizia e per la tenuta istituzionale di un atto che porta la firma del capo dello Stato. Le prossime verifiche diranno se il caso resterà una polemica alimentata da accuse contestate o se diventerà un precedente destinato a pesare sul modo in cui vengono valutate, istruite e concesse le grazie presidenziali in Italia.