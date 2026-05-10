Garlasco, il labirinto delle verità spezzate

Il delitto di Chiara Poggi torna a bruciare come una ferita mai chiusa. Diciannove anni dopo quella mattina del 13 agosto 2007, la villetta di via Pascoli sembra ancora trattenere ombre, tracce, voci, impronte e domande rimaste sospese.

Da una parte c’è Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. Dall’altra Andrea Sempio, oggi al centro di una nuova indagine che, secondo gli investigatori, potrebbe riscrivere l’intera storia giudiziaria. In mezzo, la famiglia Poggi, che difende la verità processuale raggiunta e respinge con forza l’ipotesi del coinvolgimento di Sempio.

Il nuovo scenario investigativo parte da una convinzione forte dei carabinieri di Milano: la condanna di Stasi sarebbe stata il frutto di una “suggestione” processuale e mediatica durata anni. Secondo questa lettura, gli elementi raccolti porterebbero invece verso Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. Gli investigatori richiamano intercettazioni, consulenze, analisi genetiche, la famosa impronta palmare “33”, appunti personali, ricerche online e possibili incongruenze sull’alibi dello scontrino di Vigevano.

Proprio l’impronta 33 è uno dei nodi più inquietanti. Si tratta dello stampo di un palmo destro trovato sulle scale della cantina, vicino al luogo in cui fu rinvenuto il corpo di Chiara. Per l’accusa sarebbe compatibile con Sempio, con 15 punti di corrispondenza. Per la difesa, invece, i punti utili sarebbero molti meno e quella traccia potrebbe essere stata lasciata in un momento precedente, quando Sempio frequentava la casa come amico di Marco.

Ma la domanda resta feroce: quell’impronta era antica o fresca? Alcuni investigatori dell’epoca ricordano che sembrava lasciata da una mano bagnata. I nuovi consulenti parlano di materiale liquido, possibili gocce, una mano forse sporca di sangue o comunque umida. Un dettaglio che, nel buio della scala, diventa quasi una presenza.

Sul possibile movente, la nuova indagine costruisce un’ipotesi delicatissima: Sempio avrebbe nutrito un’infatuazione per Chiara e avrebbe potuto tentare un approccio, respinto dalla ragazza. In questo quadro entrano anche i video intimi girati da Chiara e Stasi, custoditi nel computer e protetti da password. Secondo i carabinieri, Sempio non avrebbe potuto conoscerli se non accedendo al pc o a una pendrive. Da qui l’ipotesi che quella scoperta abbia alimentato una fantasia, poi precipitata in tragedia.

La difesa di Sempio contesta però il peso attribuito alle intercettazioni. Alcune frasi captate in auto, lette dagli investigatori come possibili ammissioni o come segnali inquietanti, vengono interpretate dai legali in modo diverso: non confessioni, ma riflessioni confuse, riferimenti a verbali, podcast, ricostruzioni ascoltate o lette sul caso. Anche gli appunti personali e i sogni annotati nelle agende, secondo la difesa, non possono diventare automaticamente prova di un omicidio.

Intanto la famiglia Poggi si è detta profondamente amareggiata. Giuseppe, Rita e Marco, tramite i legali, hanno denunciato indagini a loro avviso condizionate da contesti poco trasparenti e da collegamenti impropri con ambienti giornalistici. Soprattutto, hanno ribadito una posizione netta: non credono al coinvolgimento di Andrea Sempio. Per loro, il fatto di essere stati intercettati come se fossero sospettati rappresenta una ferita ulteriore dentro un dolore già interminabile.

Sul fronte opposto, Alberto Stasi vede aprirsi una possibile strada verso la revisione del processo. La sua difesa vuole studiare gli atti e procedere con un’istanza, puntando a dimostrare che la condanna fu un errore giudiziario. Stasi, detenuto dal 2015 e oggi in semilibertà, avrebbe letto finalmente gli elementi che, secondo la Procura di Pavia, potrebbero scagionarlo.

Ma anche qui il quadro si complica. Le vecchie sentenze non avevano individuato un movente certo, ma avevano valorizzato elementi ritenuti decisivi contro Stasi. La parte civile, inoltre, ha prodotto una consulenza informatica secondo cui Chiara, la sera prima dell’omicidio, avrebbe potuto scoprire sul computer di Stasi una cartella con migliaia di file pornografici. Una scoperta, secondo questa ipotesi, potenzialmente sconvolgente. I carabinieri, però, nella nuova ricostruzione sottolineano che il rapporto tra Chiara e Alberto appariva complice, anche sul piano sessuale, e privo di tensioni evidenti.

Così Garlasco torna a essere un enigma a più strati. Ogni elemento sembra aprire una porta e, subito dopo, un corridoio più buio. L’impronta può essere antica o recente. Una frase intercettata può sembrare una confessione o soltanto un pensiero distorto. Una cartella informatica può essere una chiave o un falso specchio. Un alibi può reggere oppure incrinarsi. Una condanna definitiva può apparire solida o improvvisamente fragile.

In questo labirinto, la verità non è una linea retta: è una stanza piena di echi. E forse è proprio questo a rendere il caso Poggi ancora così doloroso e magnetico. Chiara resta al centro, mentre intorno a lei si muovono piste, atti, memorie, sospetti, difese e ferite familiari.

Circa il 50% dei nostri lettori pensa che il caso sia ormai così complesso da rischiare di non trovare mai una soluzione definitiva. Forse Garlasco custodisce ancora una verità. O forse, dopo tanti anni, la verità continua a nascondersi proprio dove tutti credono di averla già cercata.