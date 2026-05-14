Oroscopo di oggi 15/05

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai l’energia di chi vuole risolvere tutto in tre minuti, peccato che il mondo abbia tempi più lenti del tuo nervosismo. In amore evita il tono da comandante militare: non tutti sono arruolati nella tua guerra contro la pazienza.

♉ Toro

Giornata ideale per concederti qualcosa di bello. Una cena buona, un momento di pace, magari cinque minuti senza qualcuno che ti chieda cose inutili. Se qualcuno ti provoca, sorridi. Oppure ignora con eleganza bovina.

♊ Gemelli

Oggi parli tanto. Forse troppo. Hai opinioni su tutto, pure su argomenti che hai scoperto cinque minuti fa. Però il tuo fascino salva la situazione. In amore evita messaggi criptici: nessuno ha voglia di fare sudoku emotivi.

♋ Cancro

Sei sensibile come sempre, ma oggi rischi di vedere drammi dove ci sono solo persone distratte. Quel messaggio senza risposta non significa necessariamente tragedia sentimentale. Forse l’altra persona sta solo vivendo.

♌ Leone

Vuoi attenzioni, conferme e possibilmente un applauso mentre entri in una stanza. Fascino alto, tolleranza bassa. Attenzione solo a non trasformare un piccolo fastidio in un discorso epico di quaranta minuti.

♍ Vergine

Hai già organizzato la settimana, controllato tre volte ogni dettaglio e corretto mentalmente gli errori degli altri. Ma oggi prova un esercizio spirituale estremo: lasciare qualcosa imperfetta.

♎ Bilancia

Indecisa anche su cosa mangiare. Cuore e cervello litigano peggio di due coinquilini stressati. Cerca equilibrio senza chiedere opinioni a chiunque: alla fine ti confondi da sola.

♏ Scorpione

Intuito fortissimo. Riesci a percepire bugie, tensioni e falsità da chilometri. Ma attenzione: non trasformare una sensazione in un processo penale. Oggi serve calma.

♐ Sagittario

Hai voglia di evadere, cambiare aria e sparire da situazioni pesanti. Se qualcuno prova a metterti limiti oggi potresti reagire come un gatto davanti all’acqua.

♑ Capricorno

Sempre seria, sempre organizzata, sempre produttiva. Però ogni tanto ricordati che vivere non significa solo risolvere problemi. Una piccola leggerezza non distruggerà il tuo impero personale.

♒ Acquario

Hai idee strane ma geniali. Il problema resta spiegarle senza sembrare un personaggio di fantascienza. In amore meno teoria e più concretezza.

♓ Pesci

Romantica, poetica e leggermente distratta. Oggi rischi di perderti nei pensieri mentre il mondo reale continua a bussare. Attenzione alle dimenticanze.