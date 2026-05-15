Oroscopo di oggi 16/05

♈ Ariete
Oggi parti fortissima e verso pranzo hai già litigato mentalmente con almeno tre persone. Calma. Non tutti meritano la tua energia guerriera.
♉ Toro
Hai bisogno di stabilità, ma il caos altrui oggi sembra inseguirti come un venditore insistente. Rifugiati nelle cose semplici: cibo buono e silenzio.
♊ Gemelli
Sei brillante ma dispersiva. Inizi dieci cose e ne finisci due. Però sai intrattenere chiunque e questo oggi ti salva parecchio.
♋ Cancro
Hai bisogno di affetto ma senza ammetterlo apertamente. Il problema è che nessuno legge nel pensiero. Prova a parlare chiaro.
♌ Leone
Fascino magnetico ma umore ballerino. Oggi vuoi essere capita al primo sguardo. Spoiler: non succederà.
♍ Vergine
Sei stanca delle persone disordinate mentalmente. E forse hai ragione. Però evita di trasformarti nella direttrice del comportamento umano.
♎ Bilancia
Vorresti armonia ma oggi attiri discussioni come il miele attira api. Respira e non prendere tutto sul personale.
♏ Scorpione
Occhio alla gelosia. Anche quella mascherata da “sto solo osservando”. Sì, certo.
♐ Sagittario
Hai voglia di novità. Se non puoi partire almeno cambia qualcosa: taglio di capelli, percorso, playlist, prospettiva.
♑ Capricorno
Lavori troppo e sorridi poco. Oggi prova a mollare il controllo per mezz’ora. Nessuno chiamerà l’esercito.
♒ Acquario
Giornata creativa. Idee brillanti ma caos organizzativo. Sei praticamente un genio col cassetto aperto.
♓ Pesci
Sensibile come sempre, ma oggi anche intuitiva. Fidati delle sensazioni, non delle paranoie.
Frase del giorno:
“Ci sono persone che danno consigli come se avessero una vita perfetta. Poi le guardi meglio…”