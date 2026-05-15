Oroscopo di oggi 16/05

♈ Ariete

Oggi parti fortissima e verso pranzo hai già litigato mentalmente con almeno tre persone. Calma. Non tutti meritano la tua energia guerriera.

♉ Toro

Hai bisogno di stabilità, ma il caos altrui oggi sembra inseguirti come un venditore insistente. Rifugiati nelle cose semplici: cibo buono e silenzio.

♊ Gemelli

Sei brillante ma dispersiva. Inizi dieci cose e ne finisci due. Però sai intrattenere chiunque e questo oggi ti salva parecchio.

♋ Cancro

Hai bisogno di affetto ma senza ammetterlo apertamente. Il problema è che nessuno legge nel pensiero. Prova a parlare chiaro.

♌ Leone

Fascino magnetico ma umore ballerino. Oggi vuoi essere capita al primo sguardo. Spoiler: non succederà.

♍ Vergine

Sei stanca delle persone disordinate mentalmente. E forse hai ragione. Però evita di trasformarti nella direttrice del comportamento umano.

♎ Bilancia

Vorresti armonia ma oggi attiri discussioni come il miele attira api. Respira e non prendere tutto sul personale.

♏ Scorpione

Occhio alla gelosia. Anche quella mascherata da “sto solo osservando”. Sì, certo.

♐ Sagittario

Hai voglia di novità. Se non puoi partire almeno cambia qualcosa: taglio di capelli, percorso, playlist, prospettiva.

♑ Capricorno

Lavori troppo e sorridi poco. Oggi prova a mollare il controllo per mezz’ora. Nessuno chiamerà l’esercito.

♒ Acquario

Giornata creativa. Idee brillanti ma caos organizzativo. Sei praticamente un genio col cassetto aperto.

♓ Pesci

Sensibile come sempre, ma oggi anche intuitiva. Fidati delle sensazioni, non delle paranoie.