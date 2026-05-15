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Oroscopo di oggi 16/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

Ariete
Oggi parti fortissima e verso pranzo hai già litigato mentalmente con almeno tre persone. Calma. Non tutti meritano la tua energia guerriera.

Toro
Hai bisogno di stabilità, ma il caos altrui oggi sembra inseguirti come un venditore insistente. Rifugiati nelle cose semplici: cibo buono e silenzio.

Gemelli
Sei brillante ma dispersiva. Inizi dieci cose e ne finisci due. Però sai intrattenere chiunque e questo oggi ti salva parecchio.

Cancro
Hai bisogno di affetto ma senza ammetterlo apertamente. Il problema è che nessuno legge nel pensiero. Prova a parlare chiaro.

Leone
Fascino magnetico ma umore ballerino. Oggi vuoi essere capita al primo sguardo. Spoiler: non succederà.

Vergine
Sei stanca delle persone disordinate mentalmente. E forse hai ragione. Però evita di trasformarti nella direttrice del comportamento umano.

Bilancia
Vorresti armonia ma oggi attiri discussioni come il miele attira api. Respira e non prendere tutto sul personale.

Scorpione
Occhio alla gelosia. Anche quella mascherata da “sto solo osservando”. Sì, certo.

Sagittario
Hai voglia di novità. Se non puoi partire almeno cambia qualcosa: taglio di capelli, percorso, playlist, prospettiva.

Capricorno
Lavori troppo e sorridi poco. Oggi prova a mollare il controllo per mezz’ora. Nessuno chiamerà l’esercito.

Acquario
Giornata creativa. Idee brillanti ma caos organizzativo. Sei praticamente un genio col cassetto aperto.

Pesci
Sensibile come sempre, ma oggi anche intuitiva. Fidati delle sensazioni, non delle paranoie.

Frase del giorno:
“Ci sono persone che danno consigli come se avessero una vita perfetta. Poi le guardi meglio…”

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Cristina Lamia
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