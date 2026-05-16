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Oroscopo di oggi 17/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Hai fretta di tutto, anche delle cose che richiederebbero calma. Oggi il tuo sport preferito sarà l’impazienza.

Toro
Più testarda del solito. E sì, è possibile. Però in amore qualcuno potrebbe finalmente sorprenderti.

Gemelli
Hai mille pensieri e zero ordine mentale. Ma il tuo caos oggi è quasi affascinante.

Cancro
Emozioni forti. Cerca solo di non prendere tutto troppo sul serio. Non ogni silenzio è una tragedia.

Leone
Hai bisogno di sentirti speciale. La buona notizia? Potresti riuscirci senza nemmeno provarci troppo.

Vergine
Oggi potresti correggere anche i cartelli stradali. Cerca di rilassarti.

Bilancia
Sei indecisa tra fare pace o mandare tutti elegantemente al diavolo.

Scorpione
Occhi aperti: qualcosa ti puzza e probabilmente hai ragione.

Sagittario
Voglia di libertà alle stelle. Routine? Nemica pubblica numero uno.

Capricorno
Seria ma efficace. Qualcuno potrebbe finalmente accorgersi di quanto fai.

Acquario
Oggi sembri vivere tre giorni avanti rispetto agli altri.

Pesci
Romanticismo alto, lucidità bassa. Attenta alle illusioni.

Frase del giorno:
“Alcune persone non portano problemi. Sono direttamente un abbonamento mensile ai problemi.”

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Cristina Lamia
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