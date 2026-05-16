Oroscopo di oggi 17/05

♈ Ariete
Hai fretta di tutto, anche delle cose che richiederebbero calma. Oggi il tuo sport preferito sarà l’impazienza.
♉ Toro
Più testarda del solito. E sì, è possibile. Però in amore qualcuno potrebbe finalmente sorprenderti.
♊ Gemelli
Hai mille pensieri e zero ordine mentale. Ma il tuo caos oggi è quasi affascinante.
♋ Cancro
Emozioni forti. Cerca solo di non prendere tutto troppo sul serio. Non ogni silenzio è una tragedia.
♌ Leone
Hai bisogno di sentirti speciale. La buona notizia? Potresti riuscirci senza nemmeno provarci troppo.
♍ Vergine
Oggi potresti correggere anche i cartelli stradali. Cerca di rilassarti.
♎ Bilancia
Sei indecisa tra fare pace o mandare tutti elegantemente al diavolo.
♏ Scorpione
Occhi aperti: qualcosa ti puzza e probabilmente hai ragione.
♐ Sagittario
Voglia di libertà alle stelle. Routine? Nemica pubblica numero uno.
♑ Capricorno
Seria ma efficace. Qualcuno potrebbe finalmente accorgersi di quanto fai.
♒ Acquario
Oggi sembri vivere tre giorni avanti rispetto agli altri.
♓ Pesci
Romanticismo alto, lucidità bassa. Attenta alle illusioni.
Frase del giorno:
“Alcune persone non portano problemi. Sono direttamente un abbonamento mensile ai problemi.”