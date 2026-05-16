Oroscopo di oggi 17/05

♈ Ariete

Hai fretta di tutto, anche delle cose che richiederebbero calma. Oggi il tuo sport preferito sarà l’impazienza.

♉ Toro

Più testarda del solito. E sì, è possibile. Però in amore qualcuno potrebbe finalmente sorprenderti.

♊ Gemelli

Hai mille pensieri e zero ordine mentale. Ma il tuo caos oggi è quasi affascinante.

♋ Cancro

Emozioni forti. Cerca solo di non prendere tutto troppo sul serio. Non ogni silenzio è una tragedia.

♌ Leone

Hai bisogno di sentirti speciale. La buona notizia? Potresti riuscirci senza nemmeno provarci troppo.

♍ Vergine

Oggi potresti correggere anche i cartelli stradali. Cerca di rilassarti.

♎ Bilancia

Sei indecisa tra fare pace o mandare tutti elegantemente al diavolo.

♏ Scorpione

Occhi aperti: qualcosa ti puzza e probabilmente hai ragione.

♐ Sagittario

Voglia di libertà alle stelle. Routine? Nemica pubblica numero uno.

♑ Capricorno

Seria ma efficace. Qualcuno potrebbe finalmente accorgersi di quanto fai.

♒ Acquario

Oggi sembri vivere tre giorni avanti rispetto agli altri.

♓ Pesci

Romanticismo alto, lucidità bassa. Attenta alle illusioni.