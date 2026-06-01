COSA DICONO LE STELLE

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Oroscopo di oggi 01/06

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

L’oroscopo scritto da una donna che ha imparato che le stelle consigliano, ma certe persone restano comunque una prova di pazienza cosmica.

Ariete
Cara Ariete, inizi giugno con la stessa delicatezza di una sveglia alle sei del mattino. Hai voglia di fare, decidere, organizzare e possibilmente accelerare il pianeta. Ricorda però che non tutti viaggiano alla tua velocità.

Toro
Hai bisogno di tranquillità e di persone che non trasformino ogni conversazione in un problema esistenziale. Oggi concediti qualcosa che ti faccia stare bene senza sentirti obbligata a meritartelo.

Gemelli
La tua mente oggi corre come una connessione in fibra. Peccato che il resto del mondo sembri andare a pedali. Attenzione a non iniziare dieci cose contemporaneamente lasciandone nove a metà.

Cancro
Sei particolarmente sensibile alle energie che ti circondano. Il problema è che oggi potresti assorbire anche quelle che non ti appartengono. Filtra, seleziona e non adottare ogni problema altrui.

Leone
Hai fascino, presenza scenica e una gran voglia di essere apprezzata. Buone notizie: qualcuno ti osserva più di quanto immagini. Cattive notizie: non tutti sono capaci di esprimersi normalmente.

Vergine
Hai già individuato tre cose da migliorare, quattro errori da correggere e almeno una persona da rieducare. Oggi prova a rilassarti. Il mondo continuerà a girare anche senza il tuo controllo qualità.

Bilancia
Cuore e cervello oggi sembrano partecipare a due riunioni diverse. Cerca di non complicare una scelta semplice solo perché stai analizzando ogni possibile scenario fino al 2043.

Scorpione
Hai il radar acceso. Intuisci tensioni, bugie e mezze verità prima ancora che vengano pronunciate. Usa questo dono con saggezza e non per costruire film mentali da otto stagioni.

Sagittario
Hai voglia di libertà, novità e persone che non ti chiedano continuamente spiegazioni. Oggi segui l’istinto. La routine ti sta stretta come un maglione lavato male.

Capricorno
Inizi il mese con una lista mentale di cose da fare lunga quanto un romanzo russo. Fai attenzione a non trasformare ogni giornata in una maratona. Anche il riposo produce risultati.

Acquario
Hai idee brillanti e soluzioni originali. Il problema resta convincere gli altri che non sei appena scesa da un’astronave. Qualcuno però oggi potrebbe sorprenderti.

Pesci
Romantica, intuitiva e un po’ sognatrice. Oggi però hai anche una bella dose di lucidità. Approfittane per distinguere ciò che è reale da ciò che vorresti che fosse.


“La maturità è capire che non devi partecipare a tutte le discussioni a cui vieni invitata.”

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Cristina Lamia
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