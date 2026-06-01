Oroscopo di oggi 01/06

L’oroscopo scritto da una donna che ha imparato che le stelle consigliano, ma certe persone restano comunque una prova di pazienza cosmica.

♈ Ariete

Cara Ariete, inizi giugno con la stessa delicatezza di una sveglia alle sei del mattino. Hai voglia di fare, decidere, organizzare e possibilmente accelerare il pianeta. Ricorda però che non tutti viaggiano alla tua velocità.

♉ Toro

Hai bisogno di tranquillità e di persone che non trasformino ogni conversazione in un problema esistenziale. Oggi concediti qualcosa che ti faccia stare bene senza sentirti obbligata a meritartelo.

♊ Gemelli

La tua mente oggi corre come una connessione in fibra. Peccato che il resto del mondo sembri andare a pedali. Attenzione a non iniziare dieci cose contemporaneamente lasciandone nove a metà.

♋ Cancro

Sei particolarmente sensibile alle energie che ti circondano. Il problema è che oggi potresti assorbire anche quelle che non ti appartengono. Filtra, seleziona e non adottare ogni problema altrui.

♌ Leone

Hai fascino, presenza scenica e una gran voglia di essere apprezzata. Buone notizie: qualcuno ti osserva più di quanto immagini. Cattive notizie: non tutti sono capaci di esprimersi normalmente.

♍ Vergine

Hai già individuato tre cose da migliorare, quattro errori da correggere e almeno una persona da rieducare. Oggi prova a rilassarti. Il mondo continuerà a girare anche senza il tuo controllo qualità.

♎ Bilancia

Cuore e cervello oggi sembrano partecipare a due riunioni diverse. Cerca di non complicare una scelta semplice solo perché stai analizzando ogni possibile scenario fino al 2043.

♏ Scorpione

Hai il radar acceso. Intuisci tensioni, bugie e mezze verità prima ancora che vengano pronunciate. Usa questo dono con saggezza e non per costruire film mentali da otto stagioni.

♐ Sagittario

Hai voglia di libertà, novità e persone che non ti chiedano continuamente spiegazioni. Oggi segui l’istinto. La routine ti sta stretta come un maglione lavato male.

♑ Capricorno

Inizi il mese con una lista mentale di cose da fare lunga quanto un romanzo russo. Fai attenzione a non trasformare ogni giornata in una maratona. Anche il riposo produce risultati.

♒ Acquario

Hai idee brillanti e soluzioni originali. Il problema resta convincere gli altri che non sei appena scesa da un’astronave. Qualcuno però oggi potrebbe sorprenderti.

♓ Pesci

Romantica, intuitiva e un po’ sognatrice. Oggi però hai anche una bella dose di lucidità. Approfittane per distinguere ciò che è reale da ciò che vorresti che fosse.